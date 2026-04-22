當白營立委仍主張台獨？ 許忠信：優先遵守民眾黨綱、執行黨政策

遞補民眾黨不分區立委許忠信（中）今（22）日宣誓就職，右為監誓人尤伯祥大法官，左為立法院長韓國瑜。（記者叢昌瑾攝）

中配李貞秀日前遭民眾黨中評會決議開除黨籍，使得後一順位的成大法律系教授許忠信得以遞補當選，而他今日上午也現身立院、在立法院長韓國瑜、大法官尤伯祥見證下宣誓就職不分區立委。由於許將接替李貞秀加入內政委員會，但過去在台聯時期曾公開主張過台獨，對此，許忠信稱，他當時代表台聯、主張台聯的政策，而今他加入民眾黨，也將遵守民眾黨黨綱，「優先執行民眾黨政策」。

日前因中配李貞秀遭開除黨籍，而由中選會公告遞補當選的成大法律系教授許忠信，今（22）日上午現身立法院會客室，由立法院長韓國瑜主持、大法官尤伯祥見證，正式宣誓就職不分區立委；他表示，未來將加入內政委員會，繼續為中配、新住民族群權利發聲，對於民眾黨主張中配合法參政的理念，他也表示認同。

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由於許忠信2012年曾代表台聯黨當選不分區立委、任職兩年後辭退回到成大任教，但期間曾公開主張台獨立場，媒體提問，今日以民眾黨員身份重返立法院，先前立場是否會有所轉變？

對此，許忠信回應，他當年代表台聯參選不分區立委並當選，因此，他一定要優先執行台聯黨的政策，而現在他是民眾黨黨員，所以「會優先來執行民眾黨的政策以及黨綱」。

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