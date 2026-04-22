總統出訪史瓦帝尼受阻 學者：中國運用打壓手段愈趨成熟

東吳大學副教授陳方隅。（資料照）

總統賴清德原訂今（22）日前往出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因遭塞席爾等3國在中國施壓下，無預警臨時撤回專機飛越許可，未能順利成行。東吳大學政治系副教授陳方隅指出，中國藉此展現其有能力施壓第三國取消國際航權，顯示中國運用打壓手段愈趨成熟；政大政治系兼任教授嚴震生表示，應只有出訪史瓦帝尼的路線比較困難，未來若還有規劃出訪，往東從美國過境較不會有問題。

嚴震生指出，臨時撤回專機飛越許可的3國中，馬達加斯加領空面積最大；模里西斯與塞席爾在民主、人權、自由度、治理等領域，都是非洲中發展名列前茅的國家，中國外債佔比也不多，且都是民主國家。

請繼續往下閱讀...

陳方隅指出，中國藉由各種方式，變本加厲地加大打壓台灣的力道，並展現其有能力、做得到藉由經濟槓桿與債務等手段，施壓第三國取消國際航權；也顯示中國運用上述打壓手段已經愈趨成熟，對台灣而言是警訊，必須更加小心以對。

陳方隅認為，未來應注意中國是否會以同樣的手法對待歐洲、美洲國家，歐美許多國家近幾年雖然對中依賴稍有下降，但並沒有下降太多，且川普政府相對變數較多、不可預期性高，可能會使我國總統出訪安排愈加困難。

至於前總統蔡英文卸任前有成功出訪史瓦帝尼，並未受阻，陳方隅指出，上次可以這次不行的原因，正是中國手段變得更加厲害，所施加的壓力變得更大。

陳方隅認為，我國可以運用外交部長、次長等更多不同層級的官員突破外交困境，近幾年行政官員出訪的次數其實是增長的；中國並非三頭六臂，換個角度思考，若中國將所有資源都投入阻止總統賴清德出訪，我國同時能夠派出更多官員出訪。

嚴震生則認為，只有這次規劃出訪史瓦帝尼的路線比較困難，未來若還有規劃出訪史瓦帝尼，應從美國過境，較不會有問題；現在美國川普政府將美洲當作其勢力範圍，中國則認定非洲為勢力範圍，這種狀況難以在非洲以外的地方如法炮製。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法