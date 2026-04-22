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    首頁 > 政治

    張嘉郡質詢籲報稅比照疫情延長1個月 經長稱會轉達財政部

    2026/04/22 13:05 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委張嘉郡。（圖由張嘉郡國會辦公室提供）

    國民黨立委張嘉郡。（圖由張嘉郡國會辦公室提供）

    報稅季即將來臨，國民黨立委張嘉郡今（22）日質詢時指出，受到美國關稅政策搖擺不定與中東戰爭影響，國內出口產業人心惶惶，呼籲報稅期限可以比照疫情期間與去年關稅戰衝擊的彈性措施，將報稅截止時間延長至6月底，對於民眾與中小企業來說，是一場救命的「及時雨」。對此，經濟部長龔明鑫回應，他會將此代表民意的意見轉達給財政部，讓財政部來做考量。

    張嘉郡今日在經濟委員會質詢指出，報稅季即將來臨，對於民眾和中小企業而言，繳稅是一筆沉重的支出，然而今年情況更是嚴峻，一方面受到美國關稅政策搖擺不定，讓國內出口產業人心惶惶，另一方面因為美伊局勢緊張導致國際油價與物價同步飆漲，增加成本支出。

    張嘉郡表示，面臨國際情勢詭譎多變的時機，如果還是照原本時程報稅，等於是在產業最辛苦的時候，又讓他們多了一筆沉重的負擔，她主張比照過去在疫情期間與去年關稅戰衝擊期間，政府主動延長報稅期限，讓產業有緩衝時間調整資金。

    張嘉郡表示，她希望部長能「苦民所苦」，建議經濟部應該跟財政部溝通，比照去年與疫情期間的彈性模式，將今年的報稅截止日期由5月31日延後至6月30日，延後這一個月的緩衝，對中小企業的資金調度來說是一場救命的「及時雨」。

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