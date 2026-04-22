施壓3國阻賴清德訪非？ 中國外交部嗆：世界上無中華民國總統

總統賴清德。（資料照）

賴清德總統原定今啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加撤回飛航許可，行程被迫暫緩，引發國際譁然。中國外交部今日回應，「事實十分清楚，世界上早已不存在所謂『中華民國總統』」。

中國外交部今日記者會中，有媒體詢問，台灣聲稱中國施壓導致相關國家取消飛行許可，外交部有何評論？

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中國外交部回應，除了史瓦帝尼之外，非洲53國均同中國建交，並同非盟一道通過2024年中非合作論壇《北京宣言》，多次表示堅定奉行一個中國原則，重申世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，堅定支持中國政府為實現國家統一所做的一切努力。「有關國家堅持一個中國原則，完全符合國際法和國際關係基本準則，中方表示高度讚賞。」

中國外交部還嗆，事實十分清楚，世界上早已不存在所謂「中華民國總統」，任何人以這種身份招搖撞騙，都是逆歷史潮流而動，只會自取其辱。中國外交部最後表示，一個中國原則是人心所向、大勢所趨、大義所在，任何人都無法阻擋中國終將統一的歷史潮流。「台獨」勢力的分裂圖謀只是螳螂當車，必將自取滅亡。

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