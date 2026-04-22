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    首頁 > 政治

    核安會稱核電有助電價穩定 葛如鈞籲加速核安與SMR布局

    2026/04/22 13:10 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委葛如鈞。（圖由葛如鈞國會辦公室提供）

    國民黨立委葛如鈞。（圖由葛如鈞國會辦公室提供）

    立法院教育及文化委員會今日邀請核安會主委陳明真，列席就「我國海域放射性物質監測執行現況及未來因應作為」進行專題報告，並備質詢。陳明真說，核電確實有助於電價穩定。國民黨立委葛如鈞質詢時指出，核安監測、核能研究與人才培育，都是攸關國家能源安全與科技發展的重要工作，政府不能只停留在口號，更不能在關鍵時刻裹足不前，該花的錢就要花，該做的事就要做。

    葛如鈞表示，從核安會報告內容來看，目前我國海域放射性物質監測結果大致仍在可控制範圍內，尚未出現嚴重超標情形；但若進一步檢視近年檢測件數與預算變化，卻出現明顯落差。根據資料，前兩年平均檢測件數約690件，今年目標為756件，增加幅度僅約9.5%；然而前兩年平均預算約652萬元，今年卻提高至1424萬元，增幅達218%。他強調，若因風險提高、檢測方式調整或有機氚檢測成本增加而需擴編預算，核安會就應清楚向國會與社會說明原因，讓外界了解每一分預算的用途與必要性。

    在新式核能研究方面，葛如鈞指出，台灣目前對小型模組化反應爐（SMR）等新式核能技術的投入，與國際主要國家相比仍明顯不足。即使加計國科會審查中的中長程計畫，平均每年投入也僅約2.5億元，甚至還未必能全數到位。葛如鈞質疑，當總統已多次對外宣示重視新式核能與能源安全，行政部門若仍以偏低資源配置應對，不僅無法回應社會期待，也難以展現推動政策的決心。

    葛如鈞也關切，核安會近三年人才培育相關預算竟出現逐年減少情形。他認為，台灣一方面面臨缺電與能源轉型壓力，另一方面又要掌握新技術，卻減少教育、科普與人才培育投入，將難以跟上國際趨勢。對於核電重啟審查進度，他指出，台電已將再運轉計畫送交核安會，核安會也表示審查委員意見已收齊，預計下週正式通知台電；但除再運轉計畫外，自主安全檢查報告至今仍未收到任何分批送件，進度等於零。核安會不應被動等待，而應主動加強與台電溝通，掌握審查節奏，避免程序拖延，影響社會信任。

    在組織體制上，葛如鈞再次呼籲核安會應升格回二級機關。他指出，核安會自己在報告中已明確提到，若恢復為二級機關，對國際交流、人才培育及跨部會整合都將更有幫助，也更符合國際原子能總署強化安全管制機關職能的建議精神。他強調，核安安全不是文字遊戲，而是治理能力問題；若沒有足夠的權限、人力與財務資源，就難以真正落實核安把關。

    葛如鈞強調，無論是核安監測、SMR 研發、人才培育、核電重啟審查，或核安會組織升格，都是攸關台灣能源安全、產業競爭力與國家長遠發展的重要課題。他呼籲行政部門正視國際趨勢與台灣現實需求，在制度、預算與執行上拿出具體行動，讓人民看到政府對能源安全真正負責的態度。

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