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    首頁 > 政治

    許忠信宣誓就職民眾黨不分區立委 強調不回顧過去只努力追趕

    2026/04/22 12:55 記者陳治程／台北報導
    民眾黨遞補立委許忠信委員（中）今（22）日進行宣誓就職儀式，右為監誓人尤伯祥大法官，左為立法院長韓國瑜。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨遞補立委許忠信委員（中）今（22）日進行宣誓就職儀式，右為監誓人尤伯祥大法官，左為立法院長韓國瑜。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨中評會日前決議開除中配李貞秀黨籍，中選會也隨後函請立法院註銷名籍，並公告成大法律系教授許忠信遞補當選，而許今日上午也現身立院、一一和民眾黨黨團立委握手致意後，便在立法院長韓國瑜、大法官尤伯祥見證下宣誓就職立委。許忠信表示，未來他將加入內政委員會，為新住民權益發聲，強調不回顧過去「只想努力來追趕」。

    日前因中配李貞秀遭開除黨籍，而由中選會公告遞補當選的成大法律系教授許忠信，今（22）日上午現身立法院會客室，由立法院長韓國瑜主持、大法官尤伯祥見證，正式宣誓就職不分區立委，他表示，未來將加入內政委員會，繼續為中配、新住民族群權利發聲，對於民眾黨主張中配合法參政的理念，他也表示認同。

    而在許忠信正式向國會報到後，民眾黨黨團於立法院的席次將繼續維持八席。

    被問及中配李貞秀遭民眾黨除籍、失去不分區立委資格，但辦公室目前還沒清空，許忠信稱「這是小事情」，指出他的「行動辦公室」、台南服務處都已在運作，這樣也能給李貞秀「委員」方便。至於過去的事情，許忠信說「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，強調不想去回顧，「只好好的努力來追趕」。

    另對於台中警六分局長誤噴「辣椒水」一事，許忠信指出，分局長本身確實有點疏失，但也認為應兼顧警消權益，且懲罰必須要符合行政法的「比例原則」，不應該太過嚴苛。

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