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    首頁 > 政治

    賴總統出訪受阻 立院國民黨團稱遺憾：盼兩岸能坐下來談

    2026/04/22 12:52 記者林欣漢／台北報導
    國民黨團書記長林沛祥。（資料照）

    國民黨團書記長林沛祥。（資料照）

    總統賴清德出訪史瓦帝尼因非洲3島國取消專機飛航許可導致行程暫緩，國民黨團書記長林沛祥今日受訪表示，這與「鄭習會」完全無關，最重要的還是期待兩岸能坐下來好好談。以前有外交休兵、務實的爭取到更大的國際空間，期待能回到那個時代，讓台灣的國際空間不會因為任何一個動作遭到打壓、壓縮，國民黨一直要求外交休兵、兩岸和平，這次總統出訪未果，國民黨團感到遺憾，希望兩岸能坐下來談，實質上的外交休兵、互相尊重，讓台灣爭取更大的國際空間。

    對於美國多位國會議員今日在社群媒體上聲援，譴責中共再度霸凌美國盟友，支持台灣國際參與的權利。林沛祥說，對於美國、歐盟等對我方友好的國家，都表示感激、感謝。

    至於外交部是否早已有掌握，卻拖到昨天14小時前，才宣布暫緩出訪，林沛祥認為，政府好像很多事情都沒有跟國人講清楚，這麼重要的事情，第一時間就應宣布。不是只有總統要出訪，更現實的是，假設有民眾要搭飛機過去，那航班是否要取消，航線是否要改動，政府應對所有事情公開透明，就這一點來講，執政黨、政府做得非常不到位。

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