中國否認用經濟脅迫阻賴出訪 學者：睜眼說瞎話

國台辦發言人張晗。（翻攝直播）

賴清德總統出訪史瓦帝尼外交行程，因中國經濟脅迫非洲三國而告吹。中國國台辦今日嗆聲，「台灣是中國一部分，沒有什麼總統」。所謂經濟脅迫的謬論，全都是信口雌黃、自欺欺人，不過想掩飾自己的窘境罷了；學者痛批，國台辦嗆聲「台灣沒有什麼總統」，這不是立場，而是睜眼說瞎話。

印度洋三島國塞席爾、模里西斯、馬達加斯加在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，導致總統今日出訪告吹；總統府秘書長潘孟安昨日證實，實際原因涉及中國方面以經濟壓力等方式對相關國家施壓。

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國台辦發言人張晗在記者會上聲稱，「民進黨當局」妄圖變換花招搞突破，未能得逞後又羅織所謂「經濟脅迫」的謬論，全都是信口雌黃、自欺欺人、造謠抹黑，不過是想掩飾自己的窘境罷了。

張晗表示，台灣歷史經緯清清楚楚，「台灣是中國一部分」明明白白，不管「民進黨當局」說什麼做什麼，都改變不了台灣是中國領土不可分割一部分的事實，都阻擋不了「祖國必然統一」的大勢。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪批評，國台辦嗆聲「台灣沒有什麼總統」，這不是立場，而是睜眼說瞎話。中華民國台灣有民選總統、有完整政府體系，並持續與國際社會互動，這是全世界都看得到的現實。中國一邊違反國際慣例、動用粗暴的經濟手段阻擋台灣出訪，一邊又否認台灣存在，這不是論述，而是硬拗。

洪浦釗指出，說穿了，中國不是不知道台灣有總統，而是不能承認。因為一旦承認，就等於承認台灣是一個正常運作的主權國家。否認主權，是它維持政治敘事的手段；打壓，則是掩蓋現實的做法。

洪浦釗分析，這次中國透過經濟脅迫施壓第三國取消飛航許可，阻擋賴清德總統出訪，已經不是一般外交摩擦，而是直接干預台灣的對外行動。當連總統出訪都可以被阻斷，問題就不只是外交承認，而是台灣的對外行動已經被中國直接干預。

他呼籲，面對這樣的情況，台灣內部沒有各自表述的空間。立法院朝野政黨應在院會以決議形式，共同發表聲明譴責中國，清楚表達台灣在主權與對外行動上的一致立場。這不只是回應中國，更是向國際社會表明，台灣在國家利益問題上沒有退讓空間。

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