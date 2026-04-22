楊智伃初選落淚 ！「君悅冤家」黃士修揭內幕狠酸：業力引爆

「藍白郭」三方君悅飯店會談破局，時任郭台銘競辦發言人黃士修（左二）稱在記者會被國民黨發言人楊智伃（左）伸手騷擾，楊智伃則表示她是站出來制止黃士修充滿惡意且不實的發言，要黃走出自己的幻想世界。（資料照）

國民黨台北市議員松信區初選民調今（22）日揭曉，由李明璇、許原榮出線，而前國民黨發言人楊智伃遺憾落敗，甚至在受訪時難掩失落流下眼淚。曾與楊智伃因「君悅搶麥事件」互控性騷的前郭辦發言人黃士修，隨即發文直指這場結果「沒有爆冷門」。

黃士修今天在Threads發文表示，松信區沒有爆冷門，還原未加權數據，前兩名是輾壓勝出。更以「性騷痴女」暗諷楊智伃，表示自己一個月前曾開玩笑稱，原本打算捐款十萬給所有參選人，唯獨排除她，但會違反政治獻金上限，所以作罷。

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黃士修指出，人家要在政治圈發展，自己沒必要干預，甚至沒有公開支持的人選，只私下拉票以避免被作文章。意外的是，每當和黨內朋友聊到初選，即便沒點名她，卻聽到一連串對楊的抱怨，包括「霸凌同事、欺善怕惡、愛裝又愛哭、只會抱大腿……族繁不及備載。」讓他驚呼，到底多少人吃過她的虧，自己還得再三把話題拉回來，澄清自己當下沒有要批評她，至少等結果出來再說吧。

黃士修強調，楊智伃此次初選擁有最多的大人站台、最多的媒體資源以及最多的側翼聲量。如果扣掉這些，她的成績大概只有個位數。高層看不見她的另一副嘴臉，然而基層都心知肚明。

回顧兩人恩怨，2023年「藍白郭」陣營君悅會談時，雙方因搶奪麥克風而引發衝突，楊智伃指控黃士修「亂抓人」讓她噁心一整晚；黃士修則反擊是對方先伸手進他腋下，痛批楊是「消費性別」且「襲擊純情少男酥胸」。

如今初選落幕，黃士修狠酸楊智伃，生涯代表作只有喝水，那叫對手送頭；且不說性騷栽贓那件事，而是大家看不下去她的平常表現。做人的品格，終究會業力引爆。祝福她周處除三害，或許四年後還有機會。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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