李四川參訪工業實驗室 傾聽業界心聲允助產業升級

國民黨新北市長參選人李四川在新呈工業董事長陳泳睿（左一）陪同下參訪企業實驗室。（李四川競辦提供）

國民黨新北市長參選人李四川21日赴汐止區新呈工業參訪，走訪第一線了解業者需求，並與企業代表進行交流，企業代表針對傳統產業轉型及產業外移問題提出看法與建言，李四川表示，當選後將積極協助傳統產業推動轉型升級，提升整體競爭力，並持續與業界保持密切溝通，讓政策更貼近實際需求。

李四川在新呈工業董事長陳泳睿陪同下參訪產品實驗室，實地了解線材產品的檢測流程與品質控管機制，陳泳睿表示，公司專攻各類線材組裝加工、研發與生產，產品應用從手持裝置到汽機車及船舶線組皆有布局，當前主要挑戰之一為產業外移，隨工廠外移帶動設備製造商出走或減產，使在地企業設備仰賴進口，增加營運成本。

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李四川表示，面對產業外移趨勢，當選後將強化在地產業支持措施，並透過完善投資環境與基礎建設，吸引企業根留新北，同時也會持續傾聽業界聲音，讓政策更貼近實際需求，打造更完善的產業發展環境。

李四川（中左）在董事長陳泳睿（中右）陪同下參訪企業實驗室。（李四川競辦提供）

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