為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李四川參訪工業實驗室 傾聽業界心聲允助產業升級

    2026/04/22 12:43 記者翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川在新呈工業董事長陳泳睿（左一）陪同下參訪企業實驗室。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川在新呈工業董事長陳泳睿（左一）陪同下參訪企業實驗室。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川21日赴汐止區新呈工業參訪，走訪第一線了解業者需求，並與企業代表進行交流，企業代表針對傳統產業轉型及產業外移問題提出看法與建言，李四川表示，當選後將積極協助傳統產業推動轉型升級，提升整體競爭力，並持續與業界保持密切溝通，讓政策更貼近實際需求。

    李四川在新呈工業董事長陳泳睿陪同下參訪產品實驗室，實地了解線材產品的檢測流程與品質控管機制，陳泳睿表示，公司專攻各類線材組裝加工、研發與生產，產品應用從手持裝置到汽機車及船舶線組皆有布局，當前主要挑戰之一為產業外移，隨工廠外移帶動設備製造商出走或減產，使在地企業設備仰賴進口，增加營運成本。

    李四川表示，面對產業外移趨勢，當選後將強化在地產業支持措施，並透過完善投資環境與基礎建設，吸引企業根留新北，同時也會持續傾聽業界聲音，讓政策更貼近實際需求，打造更完善的產業發展環境。

    李四川（中左）在董事長陳泳睿（中右）陪同下參訪企業實驗室。（李四川競辦提供）

    李四川（中左）在董事長陳泳睿（中右）陪同下參訪企業實驗室。（李四川競辦提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播