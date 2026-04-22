綠營議員憂中共開放特定觀光客是養套殺 觀旅局長：觀光不碰政治也無關藍綠

市議員施志昌（右）與林祈烽批中共惠台政策是養套殺。（記者蘇金鳳攝）

國民黨主席鄭麗文訪中，中共釋出惠台政策，其中一項是開放中國上海與福建的觀光客自由行來台，民進黨市議員施志昌、林祈烽提醒台中市政府，台灣不應有「久旱逢甘霖」的心態，盲目追求短期政治紅利，恐將台中觀光推入「養、套、殺」的陷阱，要求市府對觀光要採「多元發展、拒絕依賴、守護尊嚴」。

副市長黃國榮表示，開放上海及福建到台灣的觀光，對台中市觀光是有幫助；中市觀旅局長陳美秀表示，兩岸航線，交通部有表示樂見，她也樂見兩岸航線可以增加，做觀光的人不碰政治也無關藍綠。現在台灣的外國觀光客數量呈現緩降的趨勢，但台中的國際客是增加的，台中住宿率也是六都第二，所以整體來說觀光與旅館業是正成長。

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施志昌表示，根據台中市政府主計處統計，台中市觀光旅館住客數在2017年時曾達到24萬4630人，但到了2025年減至16萬0163人，僅剩下全盛時期的65%。

施志昌痛批，中國人來台灣觀光當然歡迎，但依照北京政府過去的做法，更多令人擔憂，天下沒有白吃午餐，北京「看得見的手」隨時可開水，隨時可關水，觀光被工具化，難道台中的觀光要建立在別人政治臉色？

施志昌強調，鄭麗文此次繞過中央，政黨先行，對岸有絕對的主控權，如果觀旅局與之起舞，為了短期的數字好看，迎合這種泛政治化的分配，中國採「一條龍」的旅遊模式，基層店家根本難以獲益。

施志昌對市府則提出「多元發展、拒絕依賴、守護尊嚴」3項原則。他並強調，台灣要的是全球的觀光客，不能為了那一口「政治井水」，放棄了整座「國際海洋」。

中市觀旅局長陳美秀表示，做觀光沒有藍綠，沒有政治。（記者蘇金鳳攝）

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