感化少年與被害人同校 藍委要求1個月提出改進方案

國民黨立委羅廷瑋（左）與廖偉翔（右）一同召開「感化教育後之學籍轉銜出現重大瑕疵」記者會。（記者田裕華攝）

國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔今（22日）於立法院共同召開記者會，揭露一名曾接受感化教育的未成年，在離開矯正機構以後，竟然又與當初的被害人就讀同一間學校。羅廷瑋表示，這是非常重大的瑕疵，學籍轉銜在哪一個環節出問題，是否應落實優先保護被害人；且據他了解，不只一個個案，他要求法務部、教育部、衛福部等相關機關，於1個月內提出具體的改進方案。

對此，出席記者會的司法院少年調查官許智強表示，他們有再討論後續措施；教育部國教署專委洪甄徽表示，會發函各機關共同整合研議，強化矯正學校的機制；衛福部保護司科長潘英美也說，待相關方案明確訂定以後會落實辦理。

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羅廷瑋指出，感化少年離開機構後，又與被害人同處一間學校，是非常重大的瑕疵，學籍轉銜是在哪一個環節出問題？學籍轉銜會議的參與機關，在處理過程中有沒有主動向其他單位蒐集必要資訊，還是各機關各做各的，誰也沒有把整體風險評估清楚，最後才做出這樣的錯誤決定。

羅廷瑋表示，如果關鍵資訊無法流通，又要如何在制度上避免未來再度發生類似情形，此次個案就是因為欠缺明確的法律原則，跨部會作業流程又不清楚，才會讓一件常理上不應該發生的事真實上演。

廖偉翔也說，現行感化教育的學籍轉銜機制，因各單位間缺乏完整資訊掌握，導致制度出現漏洞，讓加害人與被害人可能在同一場域就學，對被害人造成嚴重的二度傷害。這並非個案，而是制度性失靈，現行制度過度偏重加害人復歸社會，卻忽視被害人在安全保障與心理復原上的持續需求，顯已失衡。

廖偉翔提出2項具體改革方向，首先，建立跨機關資訊通報與整合機制，使教育體系能即時掌握高風險個案；第二，全面檢討少年輔導與保護制度，明確納入「就學衝突迴避」原則，確保被害人不再受到制度性傷害。

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