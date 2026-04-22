稱國民黨初選加權需檢討 滿志剛：制度不允許我深耕

滿志剛表示，是時候來檢討國民黨初選制度。（記者甘孟霖攝）

國民黨台北市議員初選第三選區（松山、信義）今（22日）上午公布結果，由前黨發言人李明璇、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮出線，上屆與本屆都於初選階段出局的資深藍營幕僚滿志剛說，是時候檢討國民黨加權制度，不是他不夠強，而是現行制度不允許他在松山信義深耕。國民黨台北市黨部主委戴錫欽說，選前各項意見都有向組發會反映，最終要尊重黨中央公布的加權辦法。

根據國民黨直轄市議員初選規則，首次參選者可加權30%，35歲以下再加權70%，合計最高可達100%。國民黨議員游淑慧則針對此制度發聲，認為這對於資深協助黨的幕僚有所不公，呼籲可以納入「為黨服務經歷」加權。

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滿志剛今初選出局後受訪說，國民黨初選制度一直受到高度討論，他是這次唯一沒有被加權到的參選人，這個遊戲規則他接受，但是時候應該要好好討論初選制度是否該修改了，以他的民調而言，並不是他不夠強，而是這個制度不允許他在松山信義深耕，當大家都有加權，他反而成了最弱勢，而他也要像支持者解釋，是因為輸給加權制度，而非努力不夠。

滿志剛強調，接受這次初選的結果，這次是他以身試法，讓大家知道初選如果全部都是新人的狀況下，可以有更公平的方式，至於游淑慧提出為黨服務經歷加權，他認為有很多項目可以討論，至於是否真的要加權到100%，這是真正需要討論的地方。

戴錫欽說，初選內容包括全民調或者是民調的題目，甚至所有新人跟青年加權的部分，他跟很多地方黨部以及所有參與的同志，選前都有跟組發會、黨中央反映過，也有不同的思考跟建議，不管是青年加權的比重，或者是說過去為黨服務的資歷等等。他說，最後還是要尊重黨中央所公布的加權辦法，而這樣的加權比例跟大選最後的結果能不能夠吻合，外界有不少討論，這部分他認為可以作為將來組發會在研究相關加權，看如何能夠更適切地反映出真實的狀況，並且提出最優秀的候選人爭取勝選，這個部分有很大的檢討的空間。

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