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    首頁 > 政治

    曾送核廢水被一口乾！楊智伃輸初選哭了 陳聖文送暖：感到不公

    2026/04/22 12:41 即時新聞／綜合報導
    民進黨台北市議員參選人陳聖文與國民黨前發言人楊智伃。（本報合成，資料照）

    民進黨台北市議員參選人陳聖文與國民黨前發言人楊智伃。（本報合成，資料照）

    國民黨台北市議員第三選區（松山、信義）初選民調今（22）日揭曉，由李明璇、許原榮出線，前國民黨發言人楊智伃遺憾落敗，甚至在受訪時難掩失落流下眼淚。對此，民進黨台北市議員參選人陳聖文卻意外發文力挺，回憶起楊智伃當年「一口乾掉核廢水」的勇氣。

    陳聖文今日在Threads發文表示，這次松山信義區國民黨初選結果出爐，楊智伃沒有通過，真的感到既訝異又遺憾。他去年8月帶著蘭嶼核廢料儲存場存放一夜的瓶裝水，到國民黨中央黨部踢館，希望大家重視核安問題。當時的國民黨發言人楊智伃，竟然當場一口氣把他帶去的水喝掉。

    陳聖文認為，這樣的行為是一種面對議題的勇氣與承擔，這種敢於站出來，直球對決的性格，在他看來非常適合成為一位民意代表。但今天國民黨初選民調的結果，這樣一位具備勇氣與行動力的年輕人，沒有獲得國民黨支持者的青睞；反而是在立法院長韓國瑜不斷透過媒體廣告喊話支持的新人許原榮，順利出線。

    陳聖文不禁想問，國民黨真正重視的，是勇氣與行動力？還是背後的政治加持？血脈的傳承？他也為楊智伃感到不公，也替這樣的結果感到惋惜，「一個敢於面對爭議議題的人，無法被看見並支持，國民黨支持者對得起這樣勇敢的女孩嗎」？

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