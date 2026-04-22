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    首頁 > 政治

    賴清德出訪遭中阻撓 吳思瑤揭藍白反應：忙拚選舉、急切割！

    2026/04/22 12:46 即時新聞／綜合報導
    總統賴清德。（資料照）

    總統賴清德。（資料照）

    總統賴清德原定今（22日）出發前往非洲友邦史瓦帝尼訪問，但因專機航程途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國臨時取消飛航許可，國安團隊評估元首、訪團及飛航安全等，決定行程「暫緩」。立委吳思瑤整理各方反應，更痛斥「國民黨急切割撇清跟『習鄭會』無關，實在是此地無銀三百兩。」

    吳思瑤今日於社群平台發文指出，賴總統出訪被中國搞破壞，帶大家看看各方反應如下：

    民進黨團在外交委員會提案，譴責中共違反國際規則，打壓台灣，阻礙賴清德總統出訪。「民主同盟國家」方面，串聯全球逾300位議員的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）指出，此事件顯示北京無所不用其極孤立台灣，IPAC堅定支持台灣人民。歐盟發言人22日表示，領空管理的相關決定應透明且可預測，並以安全與穩定為考量，不應被作為達成政治目的的手段。

    美國共和黨聯邦參議院外委會非洲小組主席克魯茲（Ted Cruz）呼籲，美國在尊重模里西斯主權之餘，應採取行動予以反制並追究相關責任；參議員匡希恆也示警，若由中國主導國際秩序，跨國移動、言論等各項基本自由恐將受限。

    「台灣在野黨」方面，事件發生後，藍白社群顯示都在拼選舉，民眾黨網頁還在發布黨主席黃國昌美照、國民黨主席鄭麗文則在南台灣跟候選人合體。其中國民黨發言人急切割撇清跟「習鄭會」無關，吳思瑤痛斥「實在是此地無銀三百兩」。

    另，對於賴清德總統暫緩訪問中華民國在非洲唯一邦交國史瓦帝尼，國民黨文傳會主委尹乃菁21日表示深感遺憾。尹乃菁表示，從蔡英文前總統到賴清德總統，丟掉10個邦交國，都是在「鄭習會」之前，賴清德總統訪問史瓦帝尼被迫暫緩，和「鄭習會」無關。

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