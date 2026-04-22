賴清德出訪遭中共打壓 李忠憲：測試不開戰可以限制台灣的程度

學者李忠憲。（資料照）

非洲三國塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等在無預警狀況下，無端取消我元首專機飛航許可，扈從中國打壓我國總統賴清德出訪行程。對此，學者李忠憲表示，中國正在測試，不開戰的情況下，可以把台灣限制到什麼程度，這件事並不只是外交受阻，而是一種對「自由」的重新定義。

李忠憲在臉書PO文表示，看不見的封鎖與最後的選擇台灣還剩什麼自由，原本總統賴清德計畫出訪史瓦帝尼，專機航線已依慣例取得飛航許可，但途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加三國卻在最後一刻同時無預警取消許可，導致行程被迫暫緩，背後涉及中國以經濟手段施壓。

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李忠憲指出，中國正在測試不開戰的情況下，可以把台灣限制到什麼程度，這件事並不只是外交受阻，而是一種對「自由」的重新定義，我們往往以為自由是沒有被直接阻止，但真正的限制，常常發生在那些看似合理、甚至合乎程序的細節之中。

李忠憲續指，飛機沒有被擊落，航道沒有被封鎖，一切都符合規則；但正是在這些規則之內，行動被悄悄收束。這讓人想起一個不太舒服的問題：當一個人或一個國家仍然可以「選擇」，但每一條路都被預先設計過，那還算不算真正的選擇？

李忠憲直言，也許真正值得思考的，不只是這趟飛機為何飛不出去，而是在這樣的世界裡，我們如何辨認那些看不見的邊界，以及，我們是否還有能力跨越它們，手中還有一張抗中的選票，大概是目前唯一可能的抵抗了。

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