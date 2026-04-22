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    首頁 > 政治

    中共阻撓賴清德出訪！施景中痛批抓耙仔：跪地乞求不是和平

    2026/04/22 10:15 即時新聞／綜合報導
    總統賴清德。（資料照）

    總統賴清德。（資料照）

    總統賴清德原定今（22日）出發前往非洲友邦史瓦帝尼訪問，但因專機航程途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國臨時取消飛航許可，國安團隊評估元首、訪團及飛航安全等，決定行程暫緩。對此，台大醫院婦產科名醫施景中嘆說，「最痛恨的那些洩露出訪飛航行程的抓靶仔」。

    施景中昨（21日）於臉書發文指出，威廉總統的友邦出訪之旅，被中國阻撓，硬生生在出發前一天被取消了。「中共根本就不認為，你台灣是一個可以和他共同相處的政治實體。台灣的存在本身就是一個威脅，只有把你踩在腳底下，他才會放心」。

    施景中說，他前幾天看到另外一位網友的分享：「跪地乞求而來的和平，別人隨時可以收回去」，特別是你完全沒有任何實力反抗的時候。

    今天這樣的狀況，已經不是第1次了。我們從來就是這樣被嚇唬長大的。1996年台海危機的時候，當時外媒報導，中共發射導彈，反而促進了台灣人的大團結，把李登輝總統推上了第一位民選總統的寶座。

    施景中反問，「明天，你是要選擇繼續跪著呢？還是要站得更挺，讓全世界愛好民主自由的人知道我們的決心？」

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