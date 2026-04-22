陳水扁挺賴清德出訪 批中國對台外交「三光」不變

前總統陳水扁二十二日強調支持總統賴清德再出訪友邦。（資料照，記者王俊忠攝）

總統賴清德原訂今天出訪非洲友邦史瓦帝尼，遭中國打壓而取消。前總統陳水扁今天強調，全力支持賴總統再出訪友邦，並批評中國對台外交基調的「三光政策」挖光、堵光、擠光手法，迄今從來沒有改變過。

陳水扁說，「挖光」就是要挖走台灣所有的邦交國；「堵光」則是堵住台灣的國際空間；「擠光」更是要把台灣擠出國際社會，中國這「三光」的對台外交政策從未改變過。

請繼續往下閱讀...

陳水扁指出，蔡英文總統任內被挖走10個邦交國，卸任時邦交國只剩12國，非洲邦交國史瓦帝尼變成賴總統唯一可以出訪的非洲國家，兩蔣時代我國從退出聯合國到小蔣過世，曾在17年斷交38國，平均1年斷交2國以上，沒有人會說兩蔣是「斷交總統」，也沒有人會說美國在幫中國挖走台灣的邦交國。

陳前總統表示，總統任內主張「攻勢外交」，主動出擊，邦交國少了6國；蔡英文任內不挑釁的「守勢外交」，也少了10國，賴總統第一次出訪非洲邦交國，卻被中國施壓阻撓，讓我們看到另類的「堵光」台灣走出去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法