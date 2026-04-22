分析馬鈴薯之亂 粉專：操作群眾食安恐懼心理打疑美論

粉專「聲量看政治」表示，「馬鈴薯之亂」表面上看起來是食安爭議，實際上是一場非常典型的政治空戰操作。（資料照）

「發芽馬鈴薯」進口爭議延燒，對此，粉專「聲量看政治」表示，「馬鈴薯之亂」表面上看起來是食安爭議，實際上是一場非常典型的政治空戰操作。它要測試的，是當複雜的貿易與檢疫問題被壓縮成一句「政府要讓你吃毒馬鈴薯」時，誰能最快吞噬台灣民眾的恐懼感。

臉書粉專「聲量看政治」在臉書PO文表示，這幾天的「發芽馬鈴薯之亂」，表面上看起來是食安爭議，實際上是一場非常典型的政治空戰操作。它要測試的，是當複雜的貿易與檢疫問題被壓縮成一句「政府要讓你吃毒馬鈴薯」時，誰能最快吞噬台灣民眾的恐懼感。

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粉專指出，從這四張YT的7日馬鈴薯聲量圖來看，後面基本上就是人為操作的恐懼心理，泛藍用總量洗版，泛白靠少數KOL突圍，泛綠在影音戰場完全無法因應，先看總影片數與總觀看數。泛藍從4/18後出現幾乎垂直式暴衝，影片數快速堆高，觀看數同步拉升，到了4/20、4/21更直接壓出明顯差距。這代表這波有組織的內容供應，透過大量影片、政論節目切片、直播精華與側翼頻道同步灌入，把同一個框架不斷重複推送，讓演算法與受眾都以為「全世界都在罵這件事」。

粉專說，泛白小草走的是另一條路。它在影片總量與總觀看上都不高，但在「關注度」也就是平均每支影片觀看數上，卻出現幾次很明顯的波峰。這代表泛白沒有能力也沒有必要像泛藍那樣全面洗版，他們只要少量內容、高擴散率，只要少數KOL或網紅把議題用一句夠狠、夠酸、夠容易擴散的口號，就足以精準打中演算法與情緒市場，然而，政府部門、農業部、防檢署、食藥署、行政院雖然都在新聞中不斷回應，但聲量圖上的泛綠幾乎貼地。問題從來都不在「有沒有澄清」，在於澄清沒有變成能在影音平台生存的內容。泛綠在官僚體系裡有發聲，但在YT這種情緒驅動的平台上，幾乎等於沒有存在感。

粉專續指，關注度為何和總量趨勢有別？這正是「量產傾銷」與「精準狙擊」的差別，關注度與絕對的影片數、觀看數數值趨勢有所差異，正好揭露了不同陣營背後的影片戰術邏輯，關注度的本質就是：總觀看數除以總影片數，泛藍雖然影片數與觀看數都在暴增，但影片數成長太快，分母暴衝，單支影片能分到的平均流量就會被稀釋。這是為什麼泛藍整體聲量很大，但平均每支影片觀看數未必同步大漲，甚至出現平緩或微幅下滑。

粉專分析，原因在於，他們用的是機海戰術與邊際效益遞減的正常結果，他們追求的是運用演算法把整個YT版面占滿，相反地，泛白與泛紅的影片總量很低，分母本來就小，只要其中一兩支因為情緒強度、話題爭議或網紅參戰而被大量推薦，分子瞬間放大，關注度就有波動，泛藍用的是影片量產傾銷，泛白打的是精準狙擊。

粉專點出，直播揭露真正目的：情緒動員，如果一般影片是洗版，直播就是動員，從直播觀看數聲量圖來看，泛藍在4/20、4/21幾乎出現壓倒性躍升。這代表這個議題在後段已經超越新聞討論，他們把這個議題帶進一種即時、群聚、情緒彼此牽動的空間，直播的功能從來都不只是傳遞資訊，它更像集體憤怒的擴音器。主持人與名嘴，在封閉性的聊天室開啟斗內，裡面帶風向留言全部混在一起，形成一個讓支持者可以同步發洩、同步確認、同步強化立場的場域，也就是說，這場「馬鈴薯之亂」最終要讓你在直播間裡相信一件事，政府在欺騙你、政府對美國讓步、政府不顧你家小孩吃進嘴裡的東西。當議題走到這一步，它就早已脫離食安，進入了政治認同與信任崩解的層次。

粉專認為，群眾心理：大家都懂害怕，不是大家都懂馬鈴薯，這場輿論戰最厲害的地方，在於它完全符合群眾心理的基本規律，一百年前的群眾心理學家勒龐曾提及，群眾靠的是簡化、斷言與情緒傳染被帶著走的，不是複雜推理來思考的。檢疫標準調整、指定加工廠選別，這些都是難懂的語言；發芽馬鈴薯有毒、政府讓毒薯條進來，人人都能立刻理解，關鍵在於，食安的恐懼有其真實基礎。發芽馬鈴薯與龍葵鹼本來就有真實的風險，所以操作方最成功的地方，是從真實的食安風險中抽出最刺激情緒的部分。複雜政策被簡化成一句最容易傳播的口號，群眾的注意力就被直接被身體的噁心感、威脅感與被背叛感接管。

粉專強調，這背後的政治意圖：借食安打治理，借治理打台美關係，這場操作真正要打的，從來都不只是馬鈴薯，第一層，是把技術性的檢疫與貿易問題，轉成民眾可直接感受的食安恐慌。第二層，是把食安恐慌轉成對執政團隊的治理不信任。第三層，是把這種不信任上綱成對美讓步、技術性跪下，用台灣人的健康換談判成果，這也是為什麼這波攻勢如此有效，因為食安是最容易穿透中間選民的題目，疑美則是最容易向更大政治訴求延伸的方向。兩者一接起來，議題就不再只是消費者焦慮，它就變成了對台灣政府政權信任度的消耗戰。

粉專直言，馬鈴薯之亂，其實是一場用恐懼餵養演算法的信任戰，這場「發芽馬鈴薯之亂」的本質，是以食安為入口、以演算法為武器、以信任崩解為目標的政治空戰，泛藍靠機海戰術與直播焦土轟炸，他們要的是全面洗版、壟斷討論空間；泛白靠少數網紅穿透內容，用精準狙擊創造情緒召喚；泛綠明明有回應，卻難以把回應轉成能在影音平台生存的內容，這場仗，比的是誰先把恐懼說成一句所有人都聽得懂的話。民眾不會突然都研究起馬鈴薯檢疫，但大家本能地知道，吃下去的東西不能有毒。但，誰先搶走這個本能的話語權，誰就先搶走這場輿論戰。

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