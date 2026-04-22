中國打壓賴清德出訪 高市議會民進黨團盼柯志恩「這次別再唱和中國！」

總統賴清德出訪遭中國打壓。（資料照）

針對中共施壓相關國家撤銷總統賴清德專機既有飛越許可，公然干預國家元首出訪，高雄市議會民進黨團今（22 ）日嚴正譴責，直指中國再次暴露其「以經逼政」本質，將經濟與外交工具化，作為打壓台灣、威逼他國的手段，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆已於第一時間公開抗議，國民黨柯志恩卻在第一時間對中共蠻橫作為不置一詞，民進黨團盼望柯志恩做個勇於對中國打破沉默、有骨氣的台灣人「這次別再唱和中國」；對此，柯陣營尚未回應。

高市議會民進黨團總召江瑞鴻指出，中國擅自影響其他國家撤銷「已核准」的飛越許可，形同將全世界天空都當成自家領空，赤裸裸展現對國際航行秩序的「長臂管轄」野心。今天遭打壓的是台灣總統專機，未來很可能就是全世界任何一架中共看不順眼的飛機。

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他說，中國此舉不只是對台施壓，更是對國際社會的踐踏。然而柯志恩面對如此嚴重的主權與尊嚴問題，直至深夜社群媒體仍靜悄悄、不吭一聲，與她平時動輒高談兩岸對話形成強烈對比，其「對話總比對抗好」的論調，也被中國以最直接「對抗台灣」的方式狠狠打臉。

副總召陳明澤表示，國民黨長期美化中共統戰手法，至今仍有人將其所謂「10項惠台措施」視為善意禮物，柯志恩對此還曾公開表示「樂觀其成」；但事實早已證明，在中國眼裡，經濟從來都是為政治服務，所有所謂惠台、讓利，最終目的都是為了進一步箝制台灣、干預台灣政治。

幹事長林智鴻也批評，在中共成功封殺賴總統出訪當天，柯志恩上午才在立法院總質詢時，引用一篇沒有具名引述、更沒有任何官方回應的日媒英文報導，斷章取義地將一國現任閣揆前往理念相近國家、在國際賽事關懷國家代表隊的心意，醜化為「賺紅利」、「外交轉內銷」、「戰場當秀場」，未料數小時後，賴總統出訪遭中共打壓，難道她還會覺得外交是什麼她口中的「賺紅利」或「秀場」嗎？

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