是否脫黨？ 吳皇昇祝福邱于珊:戰士保持初衷沒有改變

民眾黨中市黨部發言人吳皇昇恭喜邱于珊正式為黨的北屯區參選人。（吳皇昇提供）

民眾黨中央今日將公告北屯區（第8選區）市議員參選人為邱于珊，在此次民調失利的民眾黨中市黨部發言人吳皇昇透過臉書表示，恭喜並祝福邱于珊成為衝鋒陷陣的戰士，並且給她加油；至於是否會脫黨參選，他則在臉書表示「自己擔任民眾黨台中市黨部發言人，也是一名戰士，保持初衷，沒有任何改變」，似乎暗示不會脫黨。

民眾黨在台中市北屯區因為有邱于珊及吳皇昇兩人角逐，黨中央在協調不成後採民調，由邱于珊勝出，今天黨中央將正式提名，吳皇昇今天展現氣度，表示恭喜與祝福。

請繼續往下閱讀...

他並表示，民眾黨要在當前的政治環境中生存、茁壯，從來都不是一件容易的事，每一次的選戰，對我們來說都是披荊斬棘的挑戰。

吳皇昇強調，民眾黨並沒有傳統政治的龐大資源，因此，民眾黨的參選人就必須要更努力，用理性的形象、扎實的論述、清晰的口條、接地氣的同理心，以及真正解決市政問題的專業，來爭取更多選民的支持，這是民眾黨突圍的武器，也是讓地方政治擁有「跳脫藍綠」的全新可能。

他更強調，自己擔任民眾黨台中市黨部發言人，也是一名戰士，保持初衷，沒有任何改變，民眾黨員都會在最適合的戰場上繼續努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法