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    首頁 > 政治

    專機被卡關！葉耀元：中共要讓台灣變一省

    2026/04/22 09:38 即時新聞／綜合報導
    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

    賴清德總統原定今啟程訪問非洲友邦史瓦帝尼，航程行經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，在中國施壓下臨時撤回飛航許可，行程被迫暫緩。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，如果國民黨也堅守中華民國台灣的主權，沒什麼理由中共需要對國民黨出示這樣的善意，唯一的可能是現在的國民黨「沒有要守護我國的主權」。

    葉耀元在臉書PO文表示，他認為這件事應該把中共的態度展現得很明顯了吧。中共想做的事情簡單來說就是封鎖台灣的國際能見度，讓中國成為國際社會上唯一能代理台灣說話的國家，以此成功把台灣變成「中國的一省」。

    葉耀元指出，中共透過一帶一路，對多數中亞、東南亞、中東、以及非洲國家設下債務陷阱，以此綁架這些國家的外交政策，變成中國境外代言人。這次禁止來總統飛航許可的三個國家也不例外。

    葉耀元直言，中共一方面對國民黨放出善意，但另一方面又對我國政府的外交事務進行封鎖，這只能讓他下一個很邏輯的結論：如果國民黨也堅守中華民國台灣的主權，沒什麼理由中共需要對國民黨出示這樣的善意，唯一的可能是現在的國民黨「沒有要守護我國的主權」，才有辦法跟一個想要消滅我國主權存在的霸凌者同流合污。

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