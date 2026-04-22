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    首頁 > 政治

    賴總統暫緩出訪史瓦帝尼 美議員轟中國霸凌：華府應採取行動

    2026/04/22 08:54 記者陳昀／台北報導
    共和黨參議員克魯茲點名模里西斯正明顯向中共靠攏，美國政府應採取行動反制、追究責任。（圖擷取自X平台）

    共和黨參議員克魯茲點名模里西斯正明顯向中共靠攏，美國政府應採取行動反制、追究責任。（圖擷取自X平台）

    賴清德總統原定今啟程訪問非洲友邦史瓦帝尼，航程行經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，在中國施壓下臨時撤回飛航許可，行程被迫暫緩。美國參眾議院多位議員接連發聲，強烈譴責中國的霸凌與經濟脅迫，並重申美國支持台灣國際參與的權利。共和黨參議員克魯茲更主張，模里西斯正明顯向中共靠攏，美國政府應採取行動反制、追究責任。

    美國眾議院「對中特別委員會」轉發賴總統推文表示，我們譴責中國施壓他國拒絕給予飛越許可，以此阻撓賴總統出訪，這不是外交，而是孤立民主夥伴的經濟施壓，「美國與台灣站在一起，並支持台灣與國際社會自由往來的權利」。

    美國眾議院外交委員會共和黨團也推文抨擊，中國共產黨又再次欺壓霸凌美國的重要夥伴台灣，我們與台灣站在一起，反對這種明目張膽的脅迫行為。

    美國眾議院「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）寫道，這是北京恐嚇台灣的再一次證明，施壓他國阻止台灣飛越領空。塞席爾、模里西斯與馬達加斯加屈服於中共的壓力，不僅令人不齒，將飛航安全武器化更是魯莽而危險。

    美國參議院同樣表達嚴正關切。共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）推文表示，模里西斯近期在查戈斯群島議題上挑戰英國立場、支持中國，如今又干預台灣飛往非洲的航線安排，顯示其正明顯向中共靠攏，此舉已損及美國利益，美國政府應該採取行動予以反制，並追究相關責任。

    共和黨參議員匡希恆（John Curtis）也警示，中國施壓各國孤立台灣的作為，再次提醒我們，威權體制不僅在國內限縮自由，亦試圖向外擴張控制力；他警示，若由中國主導國際秩序，中共反對者的言論、行動等基本自由恐遭限制。

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