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    首頁 > 政治

    賴清德出訪受阻 沈伯洋示警：中國壓制各國的法律戰從城市MOU開始

    2026/04/22 10:01 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    針對中共施壓相關國家撤銷總統賴清德專機既有飛越許可，公然干預國家元首出訪，民進黨立委沈伯洋表示，中國壓制各國的法律戰，很多時候都是從城市MOU開始，這也是我們接下來要謹慎以對的；因為這不是遙遠的事，是現在眼前的事。

    沈伯洋在臉書PO文表示，幾個國家在中國施壓下，直接取消飛航許可，這已經是中國直接干涉第三國主權的行為。跟大家分析，中國用什麼方式脅迫？根據DTL China Index長年追蹤，中國在非洲的影響力建立在兩個主要管道：經濟是長期依賴，科技投資則是近年暴增，這次三國同步受打壓，是過去幾年累積的經濟依賴，以及科技投資強化後的結果，國共論壇與習鄭會正積極推動台灣城市與中國城市的經濟、能源、科技合作。這都是中國在其他國家建立長期控制的關鍵管道。非洲這次狀況，值得我們警覺。

    沈伯洋指出，這是法律戰，小心輿論戰，中國用經濟脅迫讓第三國改變主權決定，是典型的法律戰操作。法律戰從不單獨出現，接下來可能配合一波輿論操作，影響是結構性的，防禦也必須是結構性的。台灣一直有盟友幫忙，但我們真的也必須對國際釋出正確的態度。官方被打壓的替代方案也還要增加。

    沈伯洋直言，中國壓制各國的法律戰，很多時候都是從城市MOU開始，這也是我們接下來要謹慎以對的；因為這不是遙遠的事，是現在眼前的事。

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