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    首頁 > 政治

    12年前涉毒駕民進黨不提名 高雄自助里長劉淯騰：誠懇反省從未逃避

    2026/04/22 08:25 記者葛祐豪／高雄報導
    左營區自助里長劉淯騰遭爆12年前涉毒駕被判刑，民進黨決定不予提名。（圖擷自劉淯騰臉書）

    左營區自助里長劉淯騰遭爆12年前涉毒駕被判刑，民進黨決定不予提名。（圖擷自劉淯騰臉書）

    高雄市左營區自助里長劉淯騰被爆12年前涉毒駕被判刑，昨（21）日民進黨高雄市黨部決定不予提名，甚至可能開除黨籍；對此；39歲的劉淯騰今（22）日凌晨發表聲明，強調他誠懇反省，從未逃避，年少時的經歷，是他人生重要的教訓。

    媒體披露，左營區里長劉淯騰過去曾因施用第三級毒品愷他命後駕車上路，最終被法院判刑確定，這情況與綠營「毒駕零容忍」立場有強烈落差，也引發外界質疑。

    民進黨高市黨部昨天傍晚立刻宣布，里長提名小組會議秉持「毒駕零容忍」立場，經討論後決議，2026年里長選舉不予提名劉淯騰，後續並依循黨內相關規定啟動評議機制，最嚴厲將處以開除黨籍處分。

    對此，劉淯騰今天凌晨發聲說，對於12年前的錯誤，他選擇坦然面對、誠懇反省，從未逃避。「那年少時的經歷，是我人生重要的教訓，也讓我學會謙卑，深刻理解責任的意義」。

    劉淯騰強調，一個人的價值不應僅由多年前的錯誤來定論，更應該看如何從跌倒的地方站起來，以及現在正為社會創造什麼價值與貢獻。這些年來，他與團隊持續在地方深耕付出，鄉親朋友都看在眼裡。他也懇請社會各界，能以更全面的角度看待，不要讓過去的陰影，掩蓋他為地方努力的成果與決心。「人難免會犯錯，正因曾經跌倒，才更懂得反省與修正，也讓自己在未來的道路上走得更加穩健」。

    對於這兩天帶來的紛擾與社會資源，劉淯騰也向團隊、家人及所有支持的朋友，致上最深的歉意。並強調未來相關活動與里政業務皆將照常推動，不受影響，他會持續穩健前行，把每一件該做的事做好。

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