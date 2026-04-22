台灣外交首遭「空域封鎖」打壓 吳靜怡：國民黨換來的是更低談判位置

賴清德總統（資料照）

針對中國當局迫使包括塞席爾、模里西斯及馬達加斯加等國臨時取消總統賴清德專機飛航許可，導致出訪史瓦帝尼行程被迫暫緩，媒體人吳靜怡表示，撕破鄭習會和平的噁心假面，前所未見的空中圍堵浮現，北京透過飛航權封鎖，迫使賴清德取消出訪，台灣外交首度遭遇「空域封鎖級」打壓！國民黨換來的不是和平，而是更低的談判位置；國際政治從來不是善意競賽，而是力量對力量。

吳靜怡在臉書PO文表示，這不是外交挫折，而是中華民國的行動能力被封鎖，賴清德原訂出訪史瓦帝尼，卻在出發前夕因飛航權被撤而暫緩。塞席爾、模里西斯、馬達加斯加相繼取消飛越許可，讓總統專機「無法起飛」。外媒如路透社、美聯社直指，這是地緣政治壓力下的結果，關鍵在於，中國對台策略已從「斷交戰」，升級為「航權封鎖」，不是讓你沒朋友，而是讓你連路都走不了。

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吳靜怡指出，更諷刺的是時間點，鄭習會嘴上談和平，北京手裡卻握著大棒！4月10日，鄭麗文與習近平高喊「和平」、「善意」，但不到兩週，現實回應卻是對台灣的空域限制，口頭是春暖花開，實際是航線被切斷。這就是「躺平換和平」的代價嗎？

吳靜怡續指，當台灣被要求退讓、降低警戒，換來的不是安全，而是更進一步的壓力測試。從挖邦交、軍事威嚇，到現在的航權限制，北京正在測試一件事，台灣能被壓到什麼程度？更值得警惕的是，這樣的壓力是否在內外呼應之下被放大。當國內政治力量在國防預算擋軍購與國家總預算上出現延宕與爭議，國際社會看到的，不只是內政分歧，而可能被解讀為台灣自我防衛意志的動搖。

吳靜怡分析，當一個國家的總統連「出門」都可能被阻斷，這已經不是外交問題，而是主權行動能力的問題。中共實質上，真正要消滅的就是中華民國！中華民國在國際的存在就是台獨，鄭麗文在鄭習會上的表現，就是把中華民國的國格送上北京的談判桌，讓中華民國的立場被置於不對等的位置；換來的，是北京對中華民國行動空間的進一步壓縮，從外交到航權，逐步測試台灣能被迫退讓到什麼程度。

吳靜怡直言，國民黨換來的不是和平，而是更低的談判位置；國際政治從來不是善意競賽，而是力量對力量。

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