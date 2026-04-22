批劉芩妤撤告後持續「賴給清德」 張育萌：罵錯人道歉很難嗎？

劉芩妤昨日早上辦理撤告手續、買飲料「慰勞員警」，中午在政論節目中仍採取「賴給清德」策略，引發輿論批評。對此，張育萌質疑：「我不懂，對劉芩妤來說，罵錯人就道歉真的有這麼難嗎？」（資料照）

民眾黨前主席柯文哲在逢甲夜市遭噴辣椒水一案20日水落石出，第六分局長周俊銘因罐體破裂「試噴」釀禍，遭到記過與拔官處分。台中市西屯區市議員參選人劉芩妤昨日早上辦理撤告手續、買飲料「慰勞員警」，中午在政論節目中仍採取「賴給清德」策略，引發輿論批評。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌質疑：「我不懂，對劉芩妤來說，罵錯人就道歉真的有這麼難嗎？」

張育萌21日晚間在臉書發文表示，劉芩妤明明就親口說，四波攻擊是志工「親眼目擊」騎摩托車噴不明物體，現在政治鬥爭到害分局長被拔官，才提三四杯飲料去派出所，「真的是大街罵人，連小巷都不願道歉」。張育萌提到，劉芩妤18日接受採訪時表示，有志工親眼目擊「兩位騎摩托車的夥伴對空中噴灑不明物體」，不過才過幾天，劉芩妤在節目上改口，稱志工說「我沒有看他噴出來」。

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張育萌指出，劉芩妤上節目說：「我們不是這樣子說的哦，我們說的是她目擊了兩位騎摩托車的夥伴，她懷疑這兩位騎摩托車的夥伴，在空中噴灑物體。」張質疑，同樣是民眾黨的，要選嘉義市議員的林昱孜就道歉說「抱歉誤會是不同立場人所為」，張育萌說：「對劉芩妤來說，罵錯人就道歉真的有這麼難嗎？」

張育萌強調，他最不能接受的是，劉芩妤從頭到尾說「親眼目擊」摩托車噴不明物，結果今天裝大器，拿手搖飲到派出所說要撤回告訴，還喊話社會「不要做無謂的政治鬥爭」。張育萌怒批：「臉皮怎麼可以厚成這樣啊？黃國昌20日早上還在親口說『賴清德』，今天就立刻裝睡。從頭到尾，政治鬥爭的就是民眾黨啊，再問一次，到底是誰說親眼目擊的？如果不是柯文哲剛好『微服出巡』，分局長會直接被拔官嗎？政治鬥爭犧牲一個分局長，請同仁喝手搖杯，是能彌補什麼？」

張育萌續指「台中市警察局也有夠兩光」，局長吳敬田說，周俊銘帶的辣椒水當晚10點多丟掉，警方凌晨12點多趕到，發現東西還在就查扣，不管怎麼說，週日總該掌握「兇器」辣椒水罐了，怎麼會拖到週一早上，盧秀燕還被蒙在鼓裡，說會「加速調查」，是盧秀燕狀況外，還是吳敬田知情不報？整個盧市府荒腔走板。

張育萌強調：「劉芩妤要選議員，不就是要監督台中市府嗎？結果竟然還上節目暗示分局長是青鳥，反問『我們懷疑他是青鳥有問題？』說過的話，都收不回去的。民眾黨好的不學，整天學阿北硬拗。」

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