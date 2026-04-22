海巡加裝戰時武器 海軍：安平級艦去年射擊2枚雄二飛彈

海巡署安平級巡防艦發射雄二飛彈。（資料照，國防部提供）

海軍司令部近期向立法院提出「海巡艦艇加裝戰時武器系統」報告表示，海巡署配合海軍2025年度各項聯合作戰計畫演練，檢派海巡艦艇計7艘次參演，並配合海空軍精準武器射擊訓練時機，由海巡安平級艦射擊雄二飛彈2枚。

海軍司令部指出，國防部於作戰時期因軍事需要，依國防法第4條規定「作戰時期國防部得因軍事需要，陳請行政院許可，將其他依法成立之武裝團隊，納入作戰序列運用之」，陳請行政院許可後，將海洋委員會海巡署及所屬機關機構，納入海軍62特遣部隊作戰運用，並依「台澎防衛作戰國軍戰備規定」，遂行制海作戰任務。

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海軍司令部表示，海巡艦隊分署戰時任務是執行各要港周邊暨海上偵巡區警戒巡弋、擔任海上傷患後送、緊急救護及物資運送與海軍兵力共同遂行聯合制海，支援國軍作戰。

海軍司令部說，海軍所屬單位與海洋委員會海巡署艦隊分署，依「海巡安平級巡防艦加強戒備報到整備實施計畫」，執行海巡安平級巡防艦聯合作戰訓練、戰備整備、後勤整備及海巡艦艇戰時武器加裝作業規劃，並於各項演訓中驗證。

海軍司令部與海巡署簽署的「海上任務綜合支援協定書」，海軍支援海巡人員所需教育訓練能量，提供專長訓練中心相關教育訓練流路計227班次，藉專業教育訓練強化海巡人員海上作戰實務與專業能力，並建立共同作戰概念，海巡署2025年度參訓「海巡署飛行甲板人員訓練班」等10班次，訓員計200員。

海軍司令部指出，為使海巡艦艇戰時納入國軍作戰序列時，可迅速遂行作戰任務，規劃海巡艦艇納入海軍年度精實訓練、海強操演、海空軍精準武器射擊及漢光演習等任務，藉共同演訓提升雙邊作戰互通性。

海軍表示，海巡署配合海軍2025年度各項聯合作戰計畫演練，檢派海巡艦艇計7艘次參演，並配合海空軍精準武器射擊訓練時機，由海巡安平級艦射擊雄二飛彈2枚。

海軍司令部強調，為對應中共與我周邊海域襲擾及灰色地帶應處，未來將持續規劃並推動海軍與海巡署戰訓交流，納編海巡艦艇共同執行各項重大演訓，強化平戰轉換訓練，藉此提升整體海上作戰能量。

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