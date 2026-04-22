陳峻涵要求蔣萬安驗DNA惹議 矢板明夫曝支持原因

台獨團體「台灣國」理事長陳峻涵（見圖）日前表示，他參選台北市長的唯一政見，就是要求蔣萬安驗DNA、證明真實身分。（資料照）

台獨團體「台灣國」理事長陳峻涵日前在《矢板明夫NewTalk》節目上表示，他正準備參選台北市長，而唯一的政見，就是要求蔣萬安驗DNA，證明其真實身分與說法的一致性。對此資深媒體人矢板明夫指出，陳峻涵要出馬競選台北市長，應該不是為了當選，而是為了讓台派能夠在這種選舉中，拿回一定的主導權。

矢板明夫今天在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發布貼文稱，陳峻涵針對蔣萬安身分的發言引發爭議。綠營前政務委員張景森便批評，這是在醜化台獨，甚至抨擊這是政治的「小丑化」，呼籲台派應該拒絕。

請繼續往下閱讀...

對於這件事，矢板明夫強調，他的立場很清楚，就是支持陳峻涵。他表示，政治人物的誠信是核心原則，本來就應該接受檢驗。蔣萬安的政治資本，與「蔣」姓的歷史與身分密不可分。在這樣的前提下，要求蔣說清楚、證明一致性，這不是羞辱，而是最基本的民主檢驗。

矢板明夫說，這樣的檢驗並不是「醜化台獨」，更不應該批評陳峻涵是「小丑」。他直言，現在的台灣政治，有時候就是需要陳峻涵這樣的角色，因為他做的不是造謠、不是抹黑，而是把一個大家心裡都知道，卻沒人願意講清楚的問題，用最直接的方式攤在檯面上。

他坦言，這種做法也許不太優雅，但在一個充滿攻防的政治環境裡，可能是有效的。

與此同時，矢板明夫表示，他認為近年台派最大的問題，不是太激烈，而是太克制、太在意形象、太怕「弄髒自己」。結果就是，該問的問題不敢問，該打的攻防不敢打。然後一直被潑髒水、抹黑，不論是政策、學歷、家人，都疲於奔命、拼命解釋，在不知不覺中失去了設定議題的話語權。他強調，這樣的政治，不是更高尚，而是更被動。

矢板明夫進一步分析，當年國民黨一黨專政時期，長年打壓台獨人士，許多人因此承受了極大的個人與家庭的犧牲。然而今天，當台獨立場者僅僅對國民黨政治人物的言行提出質疑，要求說明是否屬實，卻立刻被貼上「政治小丑」的標籤。矢板明夫質疑，這樣的評價過於輕率，也難以稱得上公平。

矢板明夫說，台灣現在不缺「聖母」，缺的是敢把問題講白、願意承受爭議，也願意出手、不怕被抹黑、被別人誣蔑成「小丑」的人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法