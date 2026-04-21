破天荒訪友邦喊卡！IPAC：賴總統是民選領袖 北京無權置喙

總統賴清德（右2）。（資料照）

總統賴清德原定明天出訪非洲友邦，卻因中共施壓第三國臨時取消飛航許可而被迫暫緩。跨國、跨黨派，串聯超過300位國會議員的對中政策跨國議會聯盟IPAC稍早在民進黨立委范雲的提議下，發表聲明強調，中國無所不用其極孤立台灣，堅定支持賴總統和台灣人民，賴總統作為民選領袖，不受脅迫與干預，各國有權自主決定外交方針，北京無權置喙。

范雲表示，她作為IPAC台灣共同主席，要向大家報告，知道這消息後，她第一時間即以IPAC共同主席的身分，提議IPAC以發表聲明譴責中共這種違反國際慣例，阻撓台灣總統的自由航行，也告訴IPAC的主席們，蔡總統任內二度出訪非洲史瓦帝尼，不曾有過這樣的阻撓，以經濟來威脅他國的飛航許可，不僅惡劣，也讓人無法接受。

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范雲說，感謝IPAC的執行長Luke的支持，秘書處立刻寫完聲明，以及各國共同主席們也快速表達支持，也有人表示，台灣應該要在ICAO國際民用航空組織之內。讓北京決定主權國家的外交政策，等於是活在一個被中共統治的世界。

范雲強調，感謝IPAC的跨黨派國會議員們勇敢發聲，德不孤，必有鄰，「關鍵時刻，我們需要國際盟友的發聲，內部也應團結一致，相信自己、相信台灣，堅定既有的步伐，我們正在走向世界！」

以下為IPAC的聲明全文：

就賴清德總統史瓦帝尼之行被迫取消之聲明。中國向多個非洲國家系統性施壓，阻止台灣總統賴清德專機飛越其領空，此舉足見北京無所不用其極孤立台灣，將政治意志凌駕於他國領空主權之上。

IPAC 堅定支持賴總統與台灣人民。賴總統作為民選領袖，應與其他國家元首一樣自由與國際夥伴往來，不受脅迫與干預，各國有權自主決定外交方針，北京無權置喙。

ON THE CANCELLATION OF PRESIDENT LAI’S VISIT TO ESWATINI

China’s coordinated coercion of African nations to block Taiwanese President Lai Ching-te’s flight path reveals a relentless drive to isolate Taiwan, now extending to an attempt to control the skies.

IPAC stands with President Lai and the people of Taiwan. Like all democratic world leaders, President Lai must be free to engage with partners without interference.

It is not for Beijing to determine the foreign policy of other countries.

跨國、跨黨派，串聯超過300位國會議員的對中政策跨國議會聯盟IPAC聲明。（范雲提供）

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