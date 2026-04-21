蔣萬安選舉年連拋牛肉 議員質疑政策形成前SOP

台北市長蔣萬安（前）。（資料照）

台北市長蔣萬安接連拋出營養午餐免費、無菸城市、育兒減工時、托育補助等政策，多名議員今（21）於議會民政委員會中，輪番詢問台北市政府重大政策形成前的標準作業流程，究竟是先規劃才宣布，抑或先喊口號再行規劃；研考會主委殷瑋回應，政策來源包括一九九九陳情、議員提議、局處自主提案等多元端點，匯集至跨局處會議討論，各自針對不同面向提出建議，最後再由市長拍板定案。

議員陳賢蔚表示，地方教育議題接獲最多反映的，其實是校舍老舊、專業師資與社團器材不足，或是希望能夠增加接送時間的彈性、擴大家長接送區等，市府宣稱要多方蒐集施政建議、透過多元管道強化施政內容，但卻突然拋出營養午餐免費，一年要花24億元，而且一旦宣布，每年都需編列預算，許多家長和團膳業者建議，循序漸進優化供給，才有更多討論空間，做得更好。

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議員簡舒培也以營養午餐免費為例，先前不同議員多次質詢未果，結果突然出現契機，「這個契機是如何發生的？」還有育兒減工時，勞動局至今仍在為此「頭殼抱咧燒」，申請的公司最後能否拿得到錢也不知，預算規模只有550萬元，令人不解市府內部究竟是如何討論及定案重大政策？如果連市府員工都被市長給「突襲」，政策要如何推得好？

議員洪婉臻說，剛上任時就曾詢問市府，敬老卡折抵台北市立聯合醫院掛號費是否可行，市府第一時間也答應，結果內部開完會後卻告知窒礙難行，後來又是突然某天宣布了，還加碼可折抵泡溫泉，雖然蔣市長面對選舉問題一概回應「距離選舉還有一段時間」，可是卻頻頻突襲式宣布社福政策，很難不引發聯想，「只有蔣市長一人得分，有意義嗎？」人與人應互相尊重。

議員秦慧珠提到，市長說要將台北市打造成「無菸城市」，相信大家都會舉雙手贊成，不過抽菸人口眾多，整體配套措施在哪裡？很多議員也質疑，市府先畫大餅再規劃，但配套措施跟不上政策目標，例如連試辦期何時結束都難以回答，如何正式宣告台北市進入無菸城市，除此之外，也應從上游加強宣導不吸菸，同步降低吸菸人口才會有效。

殷瑋說明，「無菸城市」試辦過程中會去實地觀察政策規劃未盡之處，也會評估是否擴大禁菸公告區域，或是增設吸菸區數量、負壓式吸菸室，以及衍生的煙蒂、相關宣導與周邊取締，都會列入整體評估。原本規劃4月底完成先前所說的西門等地負壓式吸菸室，並於信義路、敦化南路（一橫一縱）已盤點（應有19處）的綠籬式吸菸區，預計5月初上、2個月為一期滾動檢討，將於市長承諾的年底前盡快完成規劃。

台北市議會民政委員會開會畫面。（記者董冠怡攝）

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