北京打壓賴總統出訪史瓦帝尼 IPAC堅定支持台灣

總統府舉行記者會，宣布總統原定前往史瓦帝尼訪問行程暫緩，記者會並分別由總統府秘書長潘孟安（左）、國安會會秘書長吳釗燮（右）分別說明。（記者田裕華攝）

總統賴清德原定22日出訪友邦史瓦帝尼，但沿途部分國家臨時對賴總統專機取消飛航許可，出訪行程暫緩。串聯全球逾300位議員的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）指出，此事件顯示北京無所不用其極孤立台灣，IPAC堅定支持台灣人民。

IPAC發布聲明表示，中國有系統地向多個非洲國家施壓脅迫，以阻撓賴總統專機飛越相關國家領空，這顯示北京無所不用其極孤立台灣，甚至連他國領空都企圖控制。

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IPAC聲明強調，一如民主世界所有民選領袖，賴總統必須享有與國際夥伴接觸往來的自由，不受干預。各國有權自主決定外交政策，北京無權置喙。IPAC堅定支持賴總統與台灣人民。

IPAC串聯全球45個國會和區域議會總計逾300位議員，在非洲的網絡涵蓋肯亞、烏干達、尚比亞、辛巴威。

今年是中華民國台灣與史瓦帝尼建交58週年，為慶祝史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）登基40週年，以及史王58歲華誕慶典，史瓦帝尼於24至26日舉行系列慶祝活動，賴總統原定22日至27日直飛訪問史瓦帝尼。

不過，台北時間21日晚間，總統府秘書長潘孟安臨時召開記者會，指出總統出訪專機航程途經塞席爾、模里西斯與馬達加斯加等3國，這3國臨時取消飛航許可，考量元首和訪團安全，總統府決定暫緩出訪行程，賴總統將另外指派特使出席史瓦帝尼的慶典活動。

總統府發布聲明表示，據了解，相關國家在無預警情況下，無端取消專機飛航許可，實際原因是「中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓」。

聲明指出，這種「在國際間絕無僅有」，以脅迫手段威逼第三國改變主權決定的行為，不僅衝擊飛航安全、違反國際相關規範和慣例，更是公然干預他國內政，破壞區域現狀，傷害台灣人民情感。對於北京當局的粗暴行徑，「中華民國政府予以強力譴責」。

聲明強調，「中華民國台灣是主權國家，台灣是世界的台灣」，2300萬名台灣人有權走向世界，「沒有任何國家有權力阻擋，也無法阻擋」。總統府並向連日協助交涉的理念相近國家表達感謝。

潘孟安在記者會回應媒體提問指出，北京當局宣稱對台灣有善意、宣稱兩岸要和平，卻持續威脅打壓台灣，此次事件也證明中國「善意是假的、威脅是真的」。

賴總統則透過社群媒體表示，任何威脅與打壓，都無法改變台灣走向世界的決心，也無法否定台灣為國際社會作出貢獻的能力；這條走向世界的路或許偶有逆風，但台灣與世界交朋友的真心，從來不會因為外在阻礙而改變，「我們會以沉穩的步伐、務實的行動，繼續為台灣的外交工作來打拚」。

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