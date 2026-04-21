總統出訪史瓦帝尼暫緩 林佳龍：譴責中國「武器化」飛航情報區

外交部長林佳龍。（資料照）

總統賴清德原訂明日出訪我非洲友邦史瓦帝尼，但因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，行程將暫緩。外交部長林佳龍今（21日）晚表示，嚴正譴責中國以政治力干預國際民航正常運作，將飛航情報區政治化、武器化，這除了是對台灣的打壓，更是對國際飛航安全、飛航自由，以及以規則為基礎國際秩序的挑戰。

林佳龍透過臉書表示，總統賴清德原訂明早將前往友邦史瓦帝尼訪問，遺憾因航程途經的塞席爾、馬達加斯加與模里西斯等國，在已核發飛越許可後，又臨時撤回，外交部努力到最後一刻，並先向史瓦帝尼說明，基於總統、全體訪團成員與飛航安全的最高考量，仍必須做出行程暫緩的決定。

請繼續往下閱讀...

林佳龍說，外交部嚴正譴責中國以政治力干預國際民航正常運作，甚至將飛航情報區政治化、武器化，這除了是對台灣的打壓，更是對國際飛航安全、飛航自由，以及以規則為基礎國際秩序的挑戰。

林佳龍也說，台灣是主權國家，2300萬台灣人民有權走向世界，任何威權脅迫，都無法改變我們與世界連結的決心，因為台灣本來就是世界的一部分。

林佳龍也感謝友邦史瓦帝尼王國及過程中所有協助我國交涉的友盟與理念相近國家，「這樣的手段不會是最後一次，越是面對打壓，我們會更冷靜和堅定，努力守住台灣的尊嚴，繼續一步步走向世界」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法