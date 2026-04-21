台中清潔隊被抓包亂倒廚餘水 盧秀燕：「環保局已開環保局罰單」

清潔隊員將廚餘水倒水溝，盧秀燕稱「環保局已開環保局罰單」。（記者蘇孟娟攝）

台中市北屯區清潔隊員被抓包竟將車上廚餘水直接排入水溝，引發撻伐；台中市長盧秀燕指出，多年來均三令五申廢水須載回區隊處理，這起事件是有同仁便宜行事，市府從重處分並會開罰，「環保局已開環保局罰單」。

台中市環保局北屯區清潔隊一輛垃圾車昨天被民眾拍照檢舉，竟直接將車上的廚餘廢水倒進水溝，包括議員林祈烽、施志昌、王立任及北屯區議員參選人陳信秀等人質疑，盧秀燕自非洲豬瘟後處理廚餘失能，垃圾車進焚化廠最長得排7小時，第一線清潔隊員疲於奔命，被迫「自己想辦法」。

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盧秀燕強調，垃圾車均會配備有濾水桶以減輕垃圾排水量，市府多年來三令五申要求清潔隊廢水須載回區隊處理，大家都依規定辦理，但該清潔隊員便宜行事、就地傾倒，環保局不但要處分，更會對他開罰單，「環保局已開環保局罰單」。

台中市環保局長吳盛忠指出，除對亂傾倒廢水的清潔隊員行政處分記過外，另依廢棄物清理法裁處1200元到6000元罰鍰。

台中市環保局清潔隊垃圾車在北屯區亂倒廚餘水被民眾目擊拍下。（翻攝自threads ）

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