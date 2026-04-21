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    首頁 > 政治

    陸委會准中共官員來兩湖論壇 中國卻粗暴打壓賴清德出訪

    2026/04/21 21:54 記者陳鈺馥／台北報導
    南投日月潭與杭州西湖「兩湖論壇」明天將在南投登場，今年由杭州副市長魯霞光率團來台。據了解，陸委會已經釋出善意，審查核准中共官員及中國人40幾人來台。（資料照）

    南投日月潭與杭州西湖「兩湖論壇」明天將在南投登場，今年由杭州副市長魯霞光率團來台。據了解，陸委會已經釋出善意，審查核准中共官員及中國人40幾人來台。（資料照）

    鄭習會後，南投日月潭與杭州西湖「兩湖論壇」明天將在南投登場，今年將由杭州副市長魯霞光率團來台。據了解，陸委會已經釋出善意，審查核准中共官員及40幾名中方人士來台，但賴清德總統首度出訪史瓦帝尼卻遭中國粗暴打壓，以經濟脅迫非洲三國不准飛航許可，因而告吹。

    兩湖論壇2009年開辦以來，每年由南投縣和杭州市輪流舉辦，國民黨籍南投縣長許淑華2023年曾親自率團前往杭州參加，2024年則由時任杭州副市長胥偉華率隊來台，去年南投改由副縣長王瑞德代表赴中，今年輪到南投主辦。

    南投縣長許淑華稍早指出，今年中方由杭州市副市長魯霞光率團來台，經陸委會審查後，核准約40多人。活動延續以往有主論壇、分組論壇，將帶訪團前往文創或青創基地、宗教或觀光勝地等實地參訪。

    針對中共施壓非洲三國臨時取消飛航許可，阻撓賴總統出訪友邦史瓦帝尼。陸委會今天晚間表達嚴厲譴責，並強調，中華民國是主權國家，多年來我總統曾多次出訪史國，維護邦誼是我國正當權利，中共無權置喙，更毫無立場干預。

    陸委會指出，中共日前才公布所謂10項政策措施，旋即惡意破壞我總統出訪行程，凸顯北京當局對台灣「善意是假、威脅是真」，「一手施惠、一手打壓」，國人應認清中共的兩手策略操作。

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