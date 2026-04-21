環團與總統有約遞31項建言 遊蕩犬與野保衝突交政委協調

多名環保團體代表帶著今年23屆「全國NGOs環境會議」建言，要向總統賴清德提案31件，包含能源政策與核電風險、南投名間焚化爐爭議、遊蕩犬貓與野生動物衝突等，要求政府列管解決。（記者吳柏軒攝）

今年第23屆「全國NGOs環境會議」日前凝聚各環保團體訴求，今（21日）在422地球日前夕，到總統府提出31項建言，包含能源政策與核電風險、南投名間焚化爐爭議、遊蕩犬貓與野生動物衝突等；會後環團認為，總統賴清德直面議題，將環境公益信託、遊蕩犬議題等交給行政院政務委員層級協調整合，但仍未放棄重啟核電。

多名環團代表今進入總統府，與總統賴清德對話，將第23屆「全國NGOs環境會議」建言，凝聚成共31件提案，交給總統並提供給政府相關部會列管推動；今年會議召集人、自然保育與環境資源基金會董事長陳瑞賓指出，議題包含：能源政策與核電風險、南投名間焚化爐爭議、遊蕩犬貓與野生動物衝突等，並強調非核家園，另環資也呼籲調整環境公益信託制度。

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環境會議議題溝通平台召集人何宗勳指出，前年到去年的環團與總統有約，共列管195案，目前72案解除，建議未來重大議題由政務委員層級統籌，提升協調效能。

台灣公民參與協會理事長葉國樑則呼籲，可成立「海洋部」以整合分散資源，落實海洋立國。台灣動物保護行政監督聯盟理事長張勝鬘則替流浪動物請命，也提出「獸醫法」四大改革。荒野保護協會秘書長謝振東則針對都市綠地，提出「公園綠地法」建言。台灣生態學會秘書長梁羽楓則為珍貴森林保育請命。公民監督國會聯盟執行長張宏林則呼籲，土地徵收及迫遷侵害基本人權，應儘速召開第2屆全國土地問題會議。

關懷生命協會副執行長周瑾珊也針對動保提出「動物保護官」制度，以及針對國土綠網實施遊蕩犬全面絕育專案。台灣環境保護聯盟總會理事楊貴英則請總統搶救東北角福隆沙灘，現場因核四碼頭已流失一半沙灘。台灣水資源保育聯盟理事黃惠敏肯定政府列管馬頭山污染，仍呼籲加速設立馬頭山國家自然公園。惜根台灣協會研究員李華萍也指出，政府應建立以人權為保障核心的土地政策。今年台灣環境終身成就獎得主鍾寶珠也入府，提倡4年建80個社區綠能中心，支撐台灣淨零與防災韌性。

環團見過總統後，傍晚出府並表示，總統賴清德願意直面各項環境議題，包含環境公益信託制度、遊蕩犬與野生動物衝突等，並將議題交給政院政委層級來列管，進一步協調各部會處置；但有關非核家園，總統未直接否定核電，提到須確保國安及電力供應，重新思考時空環境與核安技術，但重申核電使用會在｢核安無虞、核廢有解、社會有共識」等3大原則處理；對名間鄉焚化爐，總統則與農業部立場一致，指出特定農業區不能轉作其他用途。

台灣環境終身成就獎得主鍾寶珠帶著小水力發電機組零件，要進總統府報告，呼籲政府推廣社區綠能中心，提升台灣淨零與防災韌性。（記者吳柏軒攝）

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