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    首頁 > 政治

    外媒關注中國阻撓賴清德出訪 馬達加斯加外交部回應了！

    2026/04/21 20:55 即時新聞／綜合報導
    總統賴清德出訪史瓦帝尼遭中國阻撓。（資料照）

    總統賴清德出訪史瓦帝尼遭中國阻撓。（資料照）

    總統賴清德原訂22日啟程出訪史瓦帝尼，但中國施壓非洲塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國取消我國總統專機飛航許可，經國安團隊評估，這趟行程只能暫緩。這件事曝光後也引發國際關注，做出無端取消飛航許可這種世界絕無僅有舉動的馬達加斯加，今晚做出了回應。

    根據我方與友方掌握情資，中國對塞席爾、模里西斯、馬達加斯加施壓，威脅撤銷對其鉅額債務豁免、停止融資及進一步經濟制裁等「經濟脅迫」，要求三國撤銷對台灣元首專機航經其飛航情報區的飛航許可。三國在高度壓力下，臨時、無預警的取消。

    這件事除了掀起台灣國內輿論熱議，包括《路透》、《法新社》、《日經亞洲》等主流國際媒體也有特別報導，並且在標題就點出是「中國強力施壓」、「背後有中國壓力」。

    其中《路透》特別向塞席爾、模里西斯、馬達加斯加的外交單位請求置評，目前只有馬達加斯加外交部官員回應，稱「馬達加斯加的外交立場只承認『一個中國』，這項決定是完全基於我國領空主權所做的考量」。馬達加斯加並未說明背後是否有中國從中作梗。

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