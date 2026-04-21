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    首頁 > 政治

    新北藍白合民調將展開 黃國昌發短影音喊「唯一支持黃國昌」

    2026/04/21 21:26 記者黃政嘉／新北報導
    民眾黨新北市長參選人黃國昌今晚在個人臉書粉專發出短影音，強調他是選真的，呼籲大家唯一支持黃國昌。（擷取自「黃國昌」臉書）

    民眾黨新北市長參選人黃國昌今晚在個人臉書粉專發出短影音，強調他是選真的，呼籲大家唯一支持黃國昌。（擷取自「黃國昌」臉書）

    民眾黨今晚在臉書粉專發文說「新北市長電話民調即將展開」，民眾黨新北市長參選人黃國昌則在個人臉書粉專發表2分鐘短影音，寫道「新北市長選不選全說了！問就是唯一支持黃國昌」，黃國昌在影片再次強調「他當然是選真的」，根據協議不會透露民調時間，但他說「這件事情應該很快就會發生」他要大家接到電話「唯一支持黃國昌」。

    黃國昌在他的新北市長競選總部錄製該部短影音，並找來小編對話，小編問「很多人說你新北市長是選假的，你到底是玩真的還是玩假的？」黃國昌說「我這個人的個性向來是說到做到，去年12月27日在宏匯廣場宣布參選新北市長『當然是選真的啊』，現在最重要的事情，是請各位網友接到電話民調大聲說出『唯一支持黃國昌』」。

    他在影片中指出，根據他跟國民黨新北市長參選人李四川那邊的協議，「我們不會透露民調的時間，不過我可以負責任的跟大家講，這件事情應該很快就會發生，最重要的事情，各位網友，現在檢查一下，手機不要轉靜音，也檢查家裡的電話是不是有暢通，最重要的事情是接到電話時，大聲說出『唯一支持黃國昌』」。

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