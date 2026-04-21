鬆動！在野黨軍購金額喬不攏 白要藍先統一「內部共識」

立法院長韓國瑜日前召集朝野黨團協商總預算案、軍購特別條例草案。（資料照）

行政院1.25兆國防特別條例草案本週將黨團協商，國防部長顧立雄昨赴立法院外交及國防委員會機密專報，爭取朝野支持，除國民黨內部版本、金額各異；民進黨立委陳冠廷也透露藍營立場鬆動，可望增加預算、加速審議；但民眾黨團總召陳清龍說，後續協商仍堅持專報、一年一編等要求，更要藍團「內部共識」先統一再說。

立法院本月中進行行政院國防特別條例草案黨團協商、由立法院長韓國瑜主持。而據協商結果，朝野黨團最終同意採用民眾黨團版本的軍購特別條例名稱，即「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，並預劃本週再由韓國瑜召集黨團協商；據了解，立院原預劃明（22）日召開協商，但已改至後（23）日舉行。

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而昨（21）日的國防特別條例草案機密專報後，民進黨立委陳冠廷稱，國民黨過去數週對軍購預算立場逐步轉變，從原先的3000多億元增加至8000、9000億，甚至1兆元，確實釋出善意；同時呼籲立法院長韓國瑜能先行與國民黨團溝通、院際協調，喊話更多藍營立委出席會議，深化軍購共識。

截至目前，國民黨團雖堅守黨中央的「3800億+N」版本，但前有立委徐巧芯拋出八千億數字、後有台中市長盧秀燕建議8000億至1兆元的合理額度；「戰鬥藍」發起人、前中廣董事長趙少康日前更表態匡列8100億預算，既能兼顧台灣利益，亦消除美國疑慮。

針對本週將黨團協商軍購條例草案，民眾黨黨團總召、立委陳清龍表示，民眾黨團版本所列專案報告、預算一年一編等要求，在後天協商中都會堅守立場；至於美跨黨派參議員致函立法院長韓國瑜等人，預告數週內將公布新一波軍售，民眾黨仍主張依軍售發價書（LOA）審議預算，「就像海馬士那樣，只要美方公布我們就加」；至於國民黨內部軍購金額不一，陳直言，藍團五十幾個人討論要花點時間，建議他們協商之前先把「內部共識」統一再說。

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