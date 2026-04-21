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    首頁 > 政治

    李四川訪隱形冠軍「豐兆航太」 盛讚瑞芳工業區「臥虎藏龍」

    2026/04/21 17:59 記者俞肇福／新北報導
    豐兆航太董事長鍾進豐（左）陪同李四川聽取簡報。（李四川競選團隊提供）

    豐兆航太董事長鍾進豐（左）陪同李四川聽取簡報。（李四川競選團隊提供）

    新北市長參選人李四川今天（21日）下午前往新北市瑞芳區，參訪航太指標企業「豐兆航太股份有限公司」。李四川指出，新北市擁有深厚的工業基礎與技術優勢，未來他若擔任新北市長，將延續實幹解題的態度，針對民間企業面臨的法規阻礙與瓶頸，提出解決方案，共同帶動新北經濟產業邁進。

    豐兆航太董事長鍾進豐表示，李四川在工商界風評極佳，大家都認同他做事「很實在」。李四川今也實地走訪廠區，了解無人機動力與垂直起降系統等先進技術，並大讚瑞芳工業區真的是「臥虎藏龍」。

    李四川強調，面對當前的產業挑戰，政府的角色應是排除障礙的助力，而非限制發展的框架。他回顧過去在台北縣、新北市及行政院服務期間，始終穩紮穩打推動各項基礎建設與產業園區發展。

    李四川表示，他會持續傾聽在地鄉親與產業界的聲音，以過去解決難題的能力，攜手產業界創造更多就業機會，並帶動新北產業持續轉型升級。

    豐兆董事長鍾進豐（右）、執行長豐兆航太執行長鍾明志（左）與李四川（中）合影。（李四川競選團隊提供）

    豐兆董事長鍾進豐（右）、執行長豐兆航太執行長鍾明志（左）與李四川（中）合影。（李四川競選團隊提供）

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