為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    曾從太空拍攝台灣 NASA太空人林琪兒今抵台訪問5天

    2026/04/21 17:57 記者黃靖媗／台北報導
    林琪兒。（擷取自美國在台協會AIT臉書）

    林琪兒。（擷取自美國在台協會AIT臉書）

    台灣出生、曾從太空拍攝台灣的美國太空總署（NASA）太空人林琪兒（Kjell Lindgren）醫師今（21）日起至25日訪台。美國在台協會（AIT）今日表示，林琪兒已經抵台，將進行一系列公開演講、會晤台灣產官學界領袖。

    AIT今日透過社群媒體表示，NASA現役太空人林琪兒已抵達台灣，自今日起至本週六，將展開一系列公開演講，會晤台灣產官學界領袖，並與民眾交流太空探索的未來。

    AIT日前指出，林琪兒此行將參訪國家太空中心（TASA）、國立中央大學，也將參訪台中國立公共資訊圖書館、成功大學夏漢民太空科技中心、立方衛星研發中心，最後在台北市立天文科學教育館進行演講。

    AIT說明，林琪兒出生於台灣，母親為台灣人，父親當年以美國空軍身分駐紮台中。此次返台，對林琪兒而言既具專業意義，也具情感與文化溫度。

    AIT指出，林琪兒在執行國際太空站任務期間，曾從太空拍攝台灣，從外太空俯瞰地球，讓他更體悟到人類彼此之間深刻的連結，如今，曾從星空凝望台灣的林琪兒，再次親身踏上這片土地，用雙腳去感受它的溫度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播