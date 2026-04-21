曾從太空拍攝台灣 NASA太空人林琪兒今抵台訪問5天

林琪兒。（擷取自美國在台協會AIT臉書）

台灣出生、曾從太空拍攝台灣的美國太空總署（NASA）太空人林琪兒（Kjell Lindgren）醫師今（21）日起至25日訪台。美國在台協會（AIT）今日表示，林琪兒已經抵台，將進行一系列公開演講、會晤台灣產官學界領袖。

AIT今日透過社群媒體表示，NASA現役太空人林琪兒已抵達台灣，自今日起至本週六，將展開一系列公開演講，會晤台灣產官學界領袖，並與民眾交流太空探索的未來。

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AIT日前指出，林琪兒此行將參訪國家太空中心（TASA）、國立中央大學，也將參訪台中國立公共資訊圖書館、成功大學夏漢民太空科技中心、立方衛星研發中心，最後在台北市立天文科學教育館進行演講。

AIT說明，林琪兒出生於台灣，母親為台灣人，父親當年以美國空軍身分駐紮台中。此次返台，對林琪兒而言既具專業意義，也具情感與文化溫度。

AIT指出，林琪兒在執行國際太空站任務期間，曾從太空拍攝台灣，從外太空俯瞰地球，讓他更體悟到人類彼此之間深刻的連結，如今，曾從星空凝望台灣的林琪兒，再次親身踏上這片土地，用雙腳去感受它的溫度。

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