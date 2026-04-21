台南養蚵區劃漁業權上路 林俊憲：顧蚵農權益 助產業升級

立委林俊憲（中立者）參加在台南安平區社區活動中心召開的漁業產銷班聯合班會開會，並說南市淺海牡蠣養殖區劃漁業權正式公告受理申請。（林俊憲服務處提供）

台南市淺海牡蠣養殖區劃漁業權正式公告受理申請，今（21）日在產銷班聯合班會中一併向漁民說明漁業權申請相關規定，為地方蚵農帶來重要制度保障。南市立委林俊憲與市議員黃麗招、林依婷及南市區漁會理事長方裕豐等人出席，關心政策推動進度與漁民實際需求。

林俊憲表示，這項政策歷經多年努力推動，終於順利上路，未來蚵農在取得區劃漁業權後，將可直接申請農業部相關補助，面對天然災害時更有保障，不僅守住漁民生計、也有助於整體產業升級與永續發展。

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本次區劃漁業權範圍涵蓋安平區、安南區及南區，總面積達1425公頃，涉及超過1萬棚牡蠣棚，是台南沿海重要養殖區域。林俊憲指出，過去蚵農長期面臨制度不明確、補助申請不易等困境，一旦遭遇颱風或極端氣候，往往難以及時獲得協助。而區劃漁業權制度的建立，等於替蚵農建立一套更完整的保障機制，讓辛苦打拚的蚵農、漁民不再孤立無援。

同時，區劃漁業權的推動，不僅保障漁民權益，更是邁向「強化管理」的重要一步。透過明確劃設養殖區域與制度化管理，有助於提升養殖秩序與環境品質，減少無序擴張與環境負擔，讓產業發展與海域生態得以兼顧，實現漁民生計與環境的雙贏。

此外，南市區漁會今年也積極推廣「台南蚵」品牌，經由品牌化行銷與品質提升，讓在地優質牡蠣走向更高價值的市場，進一步提升漁民收益。林俊憲認為制度保障結合品牌推廣，可強化整體蚵產業競爭力，打造台南特色漁業的新亮點。

立委林俊憲（中立者）參加在台南安平區社區活動中心召開的漁業產銷班聯合班會開會，並說南市淺海牡蠣養殖區劃漁業權正式公告受理申請。（林俊憲服務處提供）

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