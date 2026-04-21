商總施壓中國涉台10措施 陸委會：「以商逼政」是公開秘密

陸委會副主委沈有忠。（記者陳鈺馥攝）

習鄭會後，中共提出十大涉台措施，全國商業總會昨號召7大公協會呼籲政府接受。陸委會副主委沈有忠今日質疑，中共「以商逼政」做法已是公開秘密，呼籲業界朋友能看清中共對台統戰意圖，如果沒有國家主權，所有發展都是假的。

全國商業總會理事長許舒博昨日聲稱，自己沒有收到中方壓力，倒是收到台灣政府電話。沈有忠受訪時表示，我們跟業者的溝通一直都是蠻順暢的，以這次情況來講，我們還是希望能讓業者了解到，經濟上的交流不能犧牲國家主權或說兩岸之間交流，應該儘量去政治化和去風險化。

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沈有忠指出，我們希望能夠讓業者了解到在經濟交流的過程中，政府有政府的考量，希望說業者能夠跟政府站在一起，儘量以國家安全做為共同目標，一起來捍衛中華民國的主權，讓兩岸的交流健康有序。

媒體問及，有無掌握中共動員台灣企業界出來支持惠台措施？沈有忠回應，我們目前沒有具體的一個情況，但是我們認為，中共「以商逼政」的做法，已經是一個公開秘密。

沈有忠說，要繼續呼籲產業界的朋友能看清中共對台統戰的意圖，中共用「商業政治化」，逼迫台灣接受它們政治前提的一種做法。

沈強調，希望業者能夠站在國家整體利益的前提上，與政府一起捍衛國家主權，因為如果沒有了主權，所有的發展都是假的！香港例子已經告訴我們，若沒有自由跟民主的話，所有的經濟產業都不可能永續發展。

關於增加兩岸直航航點，沈有忠表示，一直以來我們都呼籲，要回到官方的交流和協商，現在看到中方希望開的這5個航點，基本上都是觀光航線，但現在包機的航點，也還有空的航點可以開放申請，看起來這五個航點，恐怕不是有第一迫切的需求。

沈有忠質疑，若真的是站在對台商好或對兩岸民間交流好，還是再次呼籲，在直航議題上，兩岸已經有既有協議，所以回到協議並不難，不用透過特定政黨放話，也不用特別操作一些只有把台灣人帶去消費的一種觀光航線。

沈有忠批評，有人評價說這個叫做「惠中政策」，不是惠台政策，這5個航點對台灣是不是真的有迫切需要，台灣社會自有公評。

他指出，要強調兩個重點，一是任何跟公權力有關事項，請跟中華民國政府協商，不需要繞過中央政府跟特定政黨。二是真正要對兩岸的民間交流展開健康有序的話，請拋開政治考量，去政治化、去風險化，直接就民生議題來跟我國政府做接觸。

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