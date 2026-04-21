鄭麗文讚習近平「把我們當一家人」 陸委會：跨境鎮壓沒一天停過

中共拋出10項對台措施，國民黨主席鄭麗文近日大談 「兩岸一家人」，讚美習近平「對我們好都來不及了，怎麼會想打你呢？」（資料照）

鄭習會後，中共拋出10項對台措施，國民黨主席鄭麗文近日大談「兩岸一家人」，讚美習近平「對我們好都來不及了，怎麼會想打你呢？」陸委會副主委沈有忠今日受訪駁斥，如果真的是這樣的話？為什麼中國軍機艦到現在沒停過，甚至是跨境鎮壓，為什麼一天都沒有停過。

沈有忠指出，坊間過往一直都有所謂「疑美論」，但是我們現在非常擔心，因為習鄭會可能讓美國本身也出現所謂的「疑台論」，「疑台論」一出現的話對於中華民國來講，傷害當然會非常巨大。

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沈有忠強調，兩岸的議題當然不是所謂中國人內部的議題，而是全球高度關注的議題，台海穩定、台海和平都是全球共同關注的議題，所謂「中國人不打中國人」或「一家人疼你都來不及，對你好都來不及，怎麼還會打你」云云。如果真的是這樣的話？為什麼中國軍機艦到現在沒有任何一天停過，所謂的環台軍演對於台灣的威脅來講，甚至是跨境鎮壓，為什麼一天都沒有停過。

沈呼籲，用實力才是真正捍衛和平的做法，不是犧牲國家主權，不是用妥協，更不是用躺平，這樣會讓國際社會對於台灣有沒有自我防衛的決心都會產生動搖，這樣的情況對台灣的國際局勢是非常不利。

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