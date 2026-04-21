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    首頁 > 政治

    「馬德」涉收紅錢做節目 陸委會示警紅媒與地下滲透

    2026/04/21 16:03 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會副主委沈有忠。（資料照）

    陸委會副主委沈有忠。（資料照）

    綽號「馬德」的中天記者林宸佑涉共諜案被收押，檢調查出，中方出資要求其在節目中設定議題、帶動輿論風向，甚至鎖定攻擊台灣政府。針對中共收買記者對台展開資訊戰，陸委會副主委沈有忠今日受訪表示，中共會利用媒體、利用宗教，利用各式各樣的交流行為，背後都有政治前提，希望我方接受所謂一國兩制或是沒有中華民國的九二共識。

    沈有忠今日出席「從習鄭會前瞻川習會」座談會前受訪時說，其實中共對台的作為一手談和，一手又利用武力來做壓迫，另外一手又做分化滲透，一直以來都是這樣操作。

    沈有忠指出，我們還是呼籲所有涉及公權力的交流事項，中共應正式面對中華民國存在的事實，停止用各式各樣方式進行分化和滲透，所以不管是紅媒也好，或用各種地下分化和滲透作為也好，其實政府從過去的經驗大概都有一些掌握。

    他強調，希望兩岸交流應該健康有序，不要摻雜過多的政治議題，中共會利用媒體、體育、宗教，利用各式各樣的交流行為，背後都有政治前提，希望我方接受所謂一國兩制或是沒有中華民國的九二共識。

    他強調，要再三呼籲中共，如果真正要對兩岸的民生議題有一個健康交流的話，就不要忽視中華民國存在的事實，應該用官方既有的協議展開相關的議題。

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