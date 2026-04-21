廣告時間對話外流！ 小草女神嗆來賓：懷疑是青鳥有問題？

柯文哲17日晚上到逢甲夜市掃街，疑似遭人噴辣椒水掩鼻，鬧了3天卻傳出是隨行的台中六分局分局長周俊銘誤噴。（資料照，劉芩妤提供）

民眾黨前主席柯文哲逢甲夜市遭噴辣椒水一案昨日水落石出，第六分局長周俊銘因罐體破裂「試噴」釀禍，他也遭記過與拔官處分。對此，台中市西屯區市議員參選人「小草女神」劉芩妤昨日上政論節目，在廣告時間與來賓發生激烈交鋒。面對來賓質批評，不該在真相查明前就懷疑青鳥犯案、懷疑分局長是青鳥，劉芩妤竟稱自己的懷疑是有道理的，反嗆：「為什麼不可以？」

劉芩妤昨日上政論節目《狠狠抖內幕》談到辣椒水烏龍事件。廣告時間，來賓鍾年晃批評，不該在事實出來就先懷疑他人。他質問劉，為什麼能懷疑青鳥、懷疑分局長是青鳥？劉芩妤則回，今天若是民進黨掃街被攻擊，也一定會懷疑是反對者所為。她表示，自己今天是受害者，所以能有這樣的懷疑，本身就是有道理的。鍾年晃則批，懷疑至少要有一點事實依據。劉芩妤則反問：「為什麼不可以（懷疑青鳥）？」

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劉芩妤還表示，目前狀況就是分局長「因為反對我們，所以來噴我們，既然他是反對我們的人，我們懷疑他是青鳥有問題？」而主持人也跳出來問，怎麼現在就能斷定分局長反對你們？隨後主持人也突然想起要提醒劉芩妤，表示「我們廣告時間是有播出的喔。」相關討論就到此中斷。

在進入廣告前，劉芩妤表示，噴辣椒水是分局長個人行為，並影射該分局長有「政治傾向」或對民眾黨有「仇恨」。對此，鍾年晃指出，此說法有「扣帽子」嫌疑，不該這樣影射。然而劉芩妤卻回答，不排除有這樣的問題，否則怎麼會在這樣的情況下誤噴四次，根本是接近「故意」的行為。

針對有大量小草先前懷疑、指控是青鳥噴辣椒水，甚至民眾黨主席黃國昌評論此事時也扯到民進黨、總統賴清德。劉芩妤說，她本人沒有說過這樣的話，但她認為黃國昌的想法也是合理的。

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