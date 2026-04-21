賴清德出席長老教會總會 籲攜手強化民防、打造韌性台灣

彰基送上洗腳精神的木雕紀念品給總統賴清德（中），台灣基督長老教會總會議長潘恩盛牧師（右1）、彰基董事長兵政隆（右2）、彰基總院長陳穆寬（左2）、台灣基督長老教會總會總幹事陳信良牧師（左1）共同見證溫馨的一刻。（記者張聰秋攝）

一年一度的台灣基督長老教會第71屆總會通常議會，今（21日）起一連3天在彰化基督教醫院舉辦，總統賴清德下午出席開幕儀式，肯定長老教會是社會最堅實基石，他期盼長老教會持續與政府攜手，支持政府政策，在民防訓練、設施守護與社區避難等面向，發揮關鍵角色，行動呼應今年活動主題「同心愛基督、團結顧台灣」。

活動在彰基教學研究大樓的蘭大衛國際會議廳登場，600多位國內外人士與會，賴清德到場歡迎國際友人，總會送上「串起各族各方，同心團結顧台灣」的琉璃珠藝品掛畫紀念品給賴清德，彰基也特別致贈彰基洗腳精神的木雕紀念品，場面溫馨。

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賴清德致詞指出，長老教會已經在台灣走過160多年的恩典歲月，各位以基督的愛為根基，不僅傳揚福音、更深入人群，在醫療中扶持病苦、在教育中啟迪心靈、在文化中守護本土。

賴清德感謝長老教會及各位弟兄姊妹對台灣的關懷與貢獻，特別是在戒嚴時期，就以「三大宣言」，爭取民主、發揚本土價值、關心人權，陪伴台灣走過艱困的歲月，為公義發聲，讓這塊土地更加堅韌。

話鋒一轉，賴清德說，當前，面對複雜的地緣政治變局，全球社會都深受影響，沒有人能置身事外。為了守護台灣與區域的和平，政府持續推動全社會防衛韌性，從民防體系、關鍵基礎設施防護、到完善避難機制，要全面提升國家應變各種災害的能力。

賴清德說，目前全國防災士人數已經突破11萬人，他特別感謝長老教會積極響應，讓信仰中的關懷，轉化為守護社會的行動力量，一起來打造更具韌性的台灣，讓台灣成為安全、和平的應許之地。他相信，長老教會以信仰守望台灣，同心為台灣帶來更多平安、盼望與祝福。

總統賴清德上台向台下國內外人士揮手致意，受到熱烈歡迎。（記者張聰秋攝）

總統賴清德今天下午出席在彰基舉辦的台灣基督長老教會第71屆總會通常議會，肯定長老教會對台灣的貢獻。（記者張聰秋攝）

總統賴清德進場，現場掌聲如雷。（記者張聰秋攝）

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