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    首頁 > 政治

    涉收賄重判12年 宜蘭三星鄉長李志鏞喊冤將提上訴

    2026/04/21 15:42 記者江志雄／宜蘭報導
    涉收賄重判12年，宜蘭三星鄉長李志鏞大聲喊冤表示將提上訴。（記者江志雄攝）

    涉收賄重判12年，宜蘭三星鄉長李志鏞大聲喊冤表示將提上訴。（記者江志雄攝）

    國民黨籍宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉嫌在辦活動時圖利特定廠商，收取20萬元賄款，今天（21日）被宜蘭地院重判12年，褫奪公權3年。李志鏞獲知判決結果後大聲喊冤，他否認收賄，將提起上訴。

    2019至2020年間，李志鏞被指將三星鄉花海周邊意象等採購案，內定給廠商張聖謙得標，期間不僅接受高檔餐酒招待，並收取期約賄款，2023年7月被宜蘭地檢署起訴，一度被停職，宜蘭地院歷經2年9個月審理後在今天宣判，李志鏞未到庭聆判。

    李志鏞受訪時回應，法官憑著單一指述就判他有罪，讓人深感遺憾，他沒有收賄，將提出上訴爭取清白。李志鏞被重判12年消息傳回地方，引起許多鄉親議論紛紛。

    今年60歲的李志鏞出身地方政治世家，當過三星鄉民代表、宜蘭縣議員，也曾代表國民黨參選宜蘭縣區域立委，2018年地方選舉，他擊敗民進黨對手當選三星鄉長，讓三星執政版圖從綠地變回藍天，把自身政治生涯推向高峰，被視為國民黨在三星的指標性政治人物，不料，鄉長任內捲入收賄案被重判，從政之路蒙上陰影。

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