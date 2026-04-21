聲請「假處分」護黨籍 周榆修：李貞秀連續違紀去年8月就有、鐵證如山

民眾黨秘書長周榆修。（《中午來開匯》提供）

民眾黨前不分區立委中配李貞秀13日被開除黨籍，經過約一週上節目與黨內開撕，日前更宣稱聲請法院「假處分」，以保住立委資格。對此，民眾黨秘書長周榆修今（21日）表示，李貞秀若覺得決議有失公允，一個月內都可向中評會做申復，強調無論7日會議紀錄、開除當日的中評會紀錄都在，但強調李貞秀的連續違紀從去年8月就有，鐵證如山。

民眾黨秘書長周榆修今午上直播政論節目《中午來開匯》專訪表示，民眾黨開除李貞秀黨籍，關鍵文件為7日包含黨主席黃國昌在內的晨會會議紀錄，直指李貞秀要黨以「對價」補償她辭任立委後的剩餘任期薪水、租金和一切福利，引發黨內譁然，也成李貞秀遭開除的最後一根稻草。

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對此，周榆修強調，前黨主席柯文哲都希望她在7日就辭立委，過程未談及金錢問題；他另指出，民眾黨先前開除李貞秀黨籍的「持續性違紀」事由，例如去年8月因與媒體人黃光芹隔空戶嗆，遭黨員檢舉而被停權3個月；且李貞秀今年2月上任不分區立委後言行未見調整，更在個人直播爆料新竹市長高虹安拿柯文哲700萬元等未經求證發言等行徑。

被問及知情人士爆料李貞秀在13日中評會上閱讀7日會議報告10多分鐘後，事後表達「尊重裁決」。周榆修說，他不否認有此事，但強調李貞秀若覺得過程不公平，30天內皆可向中評會申復，且當日紀錄都在。周更透露，許多綠媒高層因李貞秀受邀上節目對製作單位「破口大罵」，因沒有預期到會有「膛炸」的討論效果。

對於李貞秀過去一周的種種發言，周榆修僅說「無話講傀儡」，時間久了就成為笑談，不值一回，並強調每個人心中都有一把尺，坦言李貞秀這樣不斷重複的話，對社會沒有任何幫助。

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