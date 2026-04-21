美智庫CSIS會長何慕理：台美反覆提出2問題 樂見台灣顯著進展

賴清德總統今（21）日上午接見2026年「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團一行，率團的何慕理會長談到，三年前來台與這次的不同。很高興看到在賴總統的領導下台灣已展現顯著進展，對自我防衛做出重大承諾。（總統府提供）

賴清德總統今（21）日上午接見2026年「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團一行，率團的何慕理會長談到，三年前來台的每場會談，總會有兩項議題被提出，台灣代表會問：「美國會不會來協防台灣？」美方代表則會問：「台灣會不會做好自我防衛？」。此行很高興看到在賴總統的領導下台灣已展現顯著進展，對自我防衛做出重大承諾，除了採購重要軍備外，更積極強化全民國防韌性，令人欽佩。

賴清德致詞時首先歡迎台灣老朋友、CSIS會長John Hamre率團來訪，以及再次訪台的CSIS地緣政治暨外交政策部車維德（Victor Cha）主席和中國權力計畫林洋（Bonny Lin）主任。

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賴清德表示，何慕理會長返美後即將交棒給參謀首長聯席會議鄧福德（Joseph Dunford）前主席。台灣永遠不會忘記這些年來何慕理會長與CSIS團隊給予的堅定支持。並強調，台灣的大門永遠為老朋友敞開，歡迎何慕理會長常常來訪，也期待未來有機會與新任鄧福德會長見面交流。

何慕理致詞時說，當他加入CSIS時，第一個國際行程就是來到台灣；此次則是擔任CSIS會長任內最後一次進行國際訪問，很高興與老朋友們見面。並提到，上次率CSIS訪台是三年前，當時正值總統大選競選期間，原本預估與當時擔任副總統的賴總統僅能會晤 5分鐘，但最終雙方深入交流長達一小時，讓代表團留下深刻印象。

何慕理說，三年前來台的每場會談，總會有兩項議題被提出，台灣代表會問：「美國會不會來協防台灣？」美方代表則會問：「台灣會不會做好自我防衛？」。此行很高興看到在賴總統的領導下台灣已展現顯著進展，對自我防衛做出重大承諾。

何慕理提到，美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）了解台灣是美國非常重要的夥伴，因此在許多重要領域積極推進。何慕理也說，很高興看到賴總統在過去兩年來取得的進展，雖然還有許多工作尚待推動，包括立法院尚未完成軍購預算審議，但他仍充滿希望，相信臺灣人民深知自我防衛的重要性，而做好越充足的準備，嚇阻的力量就越大。

最後，何慕理說，當他看到台灣的國旗，會想到這是亞洲自由的象徵，因此更應致力推動臺灣的安全與繁榮。並強調，他將台灣視為第二個家，會永遠將台灣放在心裡，也將持續致力推動台灣的成功與安全。

賴清德總統今（21）日上午接見2026年「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團一行，率團的何慕理會長談到，三年前來台與這次的不同。很高興看到在賴總統的領導下台灣已展現顯著進展，對自我防衛做出重大承諾。（總統府提供）

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